Endresstraße 18: Wo die Erinnerung 88 Tasten hat

Es war einmal – und ist doch kein Märchen: ein Stück Musikstadt Wien in Atzgersdorf.

Nicht jedes Märchen beginnt mit „Es war einmal“. Und nicht alles, was mit „Es war einmal“ beginnt, ist ein Märchen. Also: Es war einmal eine Stadt, die einem, der es wissen musste, als „gewiss das Clavierland“ schlechthin galt. Nun, was da ein 25-jähriger Komponistensohn im Juni 1781 aus Wien seinem Vater nach Salzburg rapportierte, wird den nicht überrascht haben. Vater und Sohn Mozart wussten sicher auch ohne eigenen Augenschein, wo das Zentrum des Klavierbaus jener Tage zu suchen war: eben an der Donau. Mehr als 200 Klavierbauer zählte man in Wien zwischen 1770 und 1830, gut 300 Klavierlehrer dazu. Und mag die Zahl der Klavierlehrer hierorts heute noch immer beachtlich sein, die Zahl der Klavierbauer ist es schon lang nicht mehr.

. . . und 1894 in Illustrationen zu einem Beitrag . . . Archiv

Einer jener Betriebe, die dem Ruf Wiens als Musikstadt die instrumentale Basis schufen, war der des Alois Parttart (1841–1898). 1866 als Praktikant in die Werkstatt des Klaviermachers Johann Beßner eingetreten, erarbeitete sich Parttart binnen weniger Jahre nicht nur die fachliche Expertise, sondern gleich das eigene Unternehmen dazu, seine Ideen umzusetzen. 1892 schließlich konnte er knapp jenseits der damaligen Stadtgrenzen, in Atzgersdorf, einen großzügigen Fabrikkomplex eröffnen, der Zeitgenossen „gegenwärtig die am zweckmäßigsten eingerichtete Pianoforte-Bauanstalt Wiens“ schien.