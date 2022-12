Richarlison: Die Taube, die einen Jaguar adoptierte

Bei der WM fasziniert Richarlison mit Traumtoren, in Brasilien begeistert der 25-Jährige mit Spenden für das Pantanal und die Krebshilfe - dort gilt er als das Gegenteil von Neymar, weil er sich klar vom Rechtsextremen Jair Bosonaro distanzierte.

Richarlison de Andrade ist die Entdeckung dieser WM. Keine anderer trat derart in Erscheinung wie der Brasilianer, 25. Ein Seitfallzieher zum Start gegen Serbien ließ die Fußballwelt staunen. Und spätestens mit seinem Zaubertor zum 3:0 gegen Südkorea waren auch die allerletzten Kritiker verstummt.

Er köpfelte den Ball zweimal, so, wie man es von Brasilianern kennt, die sich auf kitschigen Bildern von der Copacabana in Szene setzen. Dann krönte Richarlison eine Kombination über drei Stationen mit einem Tor. „Jogo bonito“, das schöne Spiel – das war Fußball in höchster Güte, gegen allerdings heillos überforderte Südkoreaner.

Wer ist dieser Richarlison? Mit 1,79 Meter Körpergröße eher klein gewachsen, dafür mit wasserstoffblonder Frisur und giftigem Antritt unberechenbar. Dass ihn jetzt, nach Traumtoren, die ganze Welt kennt – auf TikTok, Instagram und Facebook folgen ihm 20,4 Millionen Menschen –, ist logisch. Doch auch seine Herkunft erzählt eine märchenhafte Story.