Diese Energiepolitik führt uns rasant in dunkle Zeiten

(c) imago images/imagebroker (imageBROKER/Kurt Kracher via www.imago-images.de)

Vielleicht ist es noch nicht allen aufgefallen, aber wir laufen in ganz Mitteleuropa gerade in eine sehr kritische Strommangellage hinein.

Die herrschende „Dunkelflaute“ offenbart die Schwächen der verpatzen Strom-Energiewende.

Jetzt ist also der Beschluss des EWG (Erneuerbaren-Wärme-Gesetz), das den Ausstieg aus Gas- und Ölheizungen regelt, aufgeschoben: Es fehlt die notwendige Verfassungsmehrheit, heißt es. Sorry: Dem natürlich wünschenswerten Austausch der fossilen Heizungen überwiegend durch elektrische Wärmepumpen (so der Plan) fehlt ein bisschen mehr als die Zweidrittelmehrheit im Parlament. Es fehlt an Material, es fehlt an Elektrofachkräften – und es fehlt an Strom.