Frankreichs Konservative rücken nach rechts

Bruno Retailleau (l.) und Éric Ciotti sind in der Stichwahl.

Am Wochenende entscheiden die Mitglieder der konservativen Partei Les Républicains, ob Éric Ciotti oder Bruno Retailleau neuer Vorsitzender wird. Beide zählen zum rechten Flügel.

Frankreichs konservative Partei Les Républicains (LR) rückte nach rechts. Zwei Vertreter des rechten Flügels kämpfen am Wochenende in einer Stichwahl um den Parteivorsitz. In einer ersten Runde hatte der Favorit, Éric Ciotti, 42,7 Prozent der abgegebenen Stimmen erzielt. Zweitplatzierter wurde Bruno Retailleau mit 34,5 Prozent. Der ausgeschiedene Dritte, Aurélien Pradié (22,3 Prozent), war mit einem Modernisierungsprogramm angetreten.

Zuletzt waren Frankreichs Konservative unter dem Namen Union pour un mouvement populaire mit Nicolas Sarkozy an der Macht. Seither aber hat die Partei bei praktisch allen Wahlen Stimmen an die populistische Rechte oder die von Präsident Emmanuel Macron beanspruchte Mitte verloren.