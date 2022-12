Frauenrechte in Katar: Zwischen Vormund, Fortschritt und Fußball-WM

Strenge Regeln für Frauen haben dem Golfstaat viel Kritik eingebracht. Was hat sich mit der WM in Katar verändert?

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar hat auch das Thema Frauenrechte in dem muslimischen Land in den Fokus gerückt. Viel ist über die strengen Regeln für katarische Frauen geschrieben worden. Wie sehen das die Betroffenen selbst? Wir treffen Malika al-Sharaim und Maryam al-Saad an der Strandpromenade von Doha. Es war gar nicht so einfach, Frauen aus Katar zu finden, die für ein Gespräch bereit waren. Denn die meisten sind nicht gut auf westliche Medien zu sprechen. Die beiden Frauen sagten nach vielen Telefonaten dann doch zu.

Malika al-Sharaim wird zunächst ihren Ärger darüber los, wie katarische Frauen in europäischen Medien porträtiert werden. „Wir sind ein aktiver Teil der Gesellschaft, wir werden gehört, wir arbeiten in hohen Positionen. Wir haben viel Verantwortung“, erklärt sie. „Alles, was über uns geschrieben wird, ist falsch.“ Malika hat 18 Jahre lang für eine Ölfirma gearbeitet. Heute ist sie für den Auftritt der staatlichen Katara-Kulturstiftung verantwortlich.