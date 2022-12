Auf ins Disneyland Europa

Einwurf. Immer mehr Industriebetrieben droht wegen hoher Energiepreise das Aus. Sieht keiner die Wand, auf die wir zusteuern?

Der Autor: Mag. Christian C. Pochtler, Präsident der Industriellenvereinigung Wien, Geschäftsführender Alleingesellschafter Pochtler Industrieholding GmbH/iSi Group.

Europa als beliebter Tourismus-Hotspot, Millionen Menschen strömen auf den Kontinent, um die „Alte Welt“ zu besichtigen in all ihrer Pracht: Spiegelsaal in Versailles, Dom in Köln, Hofburg in Wien. So weit, so normal. Was aber, wenn es das Einzige wäre, was Europa der Welt zu bieten hätte? Wenn Europa nichts mehr produzierte und exportierte? Wie würde unser Kontinent aussehen, wenn er nur noch Reiseziel für reichere Länder dieser Welt wäre? Fragen Sie einmal die wenigen verbliebenen Einwohner Venedigs, wie es ist, in einer Stadt zu leben, die wenig mehr ist als eine Art Geschichts-Disneyland für zahlende Touristen.

Eine solche Schreckensvision erscheint Ihnen übertrieben? Wir kämpfen mit einer Reihe an Krisen gleichzeitig, aber selbst manche Ökonomen erwarten 2023 ja noch ein positives Wachstum. Alles halb so schlimm, sagen Sie? Glauben Sie lieber nicht alles, was Sie irgendwo lesen.