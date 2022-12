Neues Festival in Linz: Apache 207 kommt zum Lido Sounds

Tritt am Lido Sounds Festival in Linz auf: Apache 207

Im Juni nächsten Jahres wird das Donauufer in Linz mit dem neuen Festival Lido Sounds gespielt: Auftreten werden Florence and the Machine, die Toten Hosen und auch Peter Fox.

Im kommenden Jahr wird es ein neues, oder geändertes Festival geben in Österreich: In Linz, wo im in den vergangenen Jahren das Ahoi! Pop Sommer stattfand, wird vom 16. bis zum 18. Juni 2023 das Lido Sounds über die Bühne gehen. Dafür kooperieren Konzertveranstalter Arcadia Live mit Liva Linzer Veranstaltungsgesellschaft, das bisher das Ahoi! Pop Sommer veranstaltet hat. Dessen Motto - „Quality music for quality people" – will man weiterführen. Seit Dienstag bekannt ist, dass der Rapper Apache 207 am Donauufer auftreten wird. Er ist für den dritten und letzten Festivaltag vor Headliner Peter Fox gebucht.

Den Anfang am Freitag, dem 16. Juni, macht die britische Band Florence and the Machine rund um Florence Welch, als Headliner, davor stehen unter anderem die Alternative-Band Alt-J, der deutsche Hip-Hopper Danger Dan sowie die österreichische Band My Ugly Clementine auf der Bühne. Am Samstag treten Die Toten Hosen nach Wanda, der Berliner Elektropop-Band Großstadtgeflüster und den deutschen Punkrockern Beatsteaks auf. Den Abschluss am Sonntag machen neben oben Genannten die französische Indie-Pop-Band Phoenix sowie Rapper Cro. Im Frühjahr werden noch weitere Acts dazukommen.

Das Festival findet am Gelände des Urfahranermarkts statt, es wird zwei Bühnen geben. Tagestickets gibt es ab 107 Euro, Drei-Tages-Pässe kosten 217 Euro.

>> Website des Lido Sounds 2023

(her)