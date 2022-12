Der Brüssel-Effekt und seine Grenzen

Wenn die EU ihren begehrten Binnenmarkt in die Waagschale legt, kann sie auf globaler Bühne Maßstäbe setzen. Ohne dieses Trumpfass jedoch sind ihre Bemühungen, wegweisendes Recht zu schaffen, zahnlos.

Hier ist eine gute Nachricht unter all den schlechten: die EU hat in der Nacht auf Dienstag die möglicherweise wichtigste Entscheidung zur Bekämpfung der weltweiten Waldrodung und des dadurch verschärften Klimawandels getroffen. Rat und Europaparlament einigten sich auf eine Verordnung, welche die Einfuhr mehrerer tropischer Rohstoffe und Lebensmittel in die Union verbietet, sofern sie auf Böden erzeugt wurden, die nach Dezember 2020 gerodet worden sind. Dieses EU-Gesetz zu entwaldungsfreien Lieferketten soll für Palmöl, Soja, Kaffee, Kakao, Holz, Kautschuk, Vieh sowie daraus abgeleitete Produkte wie Fleisch und Möbel gelten. Wird eine Firma dabei erwischt, dass sie Produkte in Verkehr bringt, für die Wälder gerodet werden mussten, drohen ihr Strafen von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes.

Das ist ein großer Wurf. Die EU ist nach China der zweitgrößte Importeur landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Der Zugang zum Gemeinsamen Binnenmarkt ist weltweit heiß begehrt. Nirgendwo sonst gibt es derart viele vergleichsweise wohlhabende Käufer zu erreichen. Die Konzerne, welche die genannten Produktsparten vertreiben, werden also ein detailliertes System zur Nachverfolgung der Herkunft ihrer Waren einführen müssen. Denn die Kontrolle ist dank moderner, hochauflöslicher Satellitenfotografie vergleichsweise einfach: Vorher-Nachher-Bilder von Waldregionen mit dem Stichdatum Ende 2020 zeigen sofort, wo vorher Wald war, und wo er nachher nicht mehr steht.