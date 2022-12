Argentiniens Vizepräsidentin Kirchner zu sechs Jahren Haft verurteilt

Ein Anhänger Crisitina Kirchners vor dem Gericht in Buenos Aires am Tag der Urteilsverkündung.

Kirchner hatte stets bestritten, dass sie und ihr Ehemann - damals Präsident - einem befreundeten Bauunternehmer Aufträge ohne Ausschreibung zugeschanzt hätten.

In einem Korruptionsverfahren ist die argentinische Vizepräsidentin Cristina Kirchner zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach die 69-Jährige am Dienstag der Veruntreuung öffentlicher Mittel schuldig. Zudem sperrten die Richter sie lebenslang für die Ausübung öffentlicher Ämter.

Zum Ende des Korruptionsprozesses hatte sie Ende November nochmals alle Vorwürfe zurückgewiesen. "Nichts von dem, was sie mir vorwerfen, können sie beweisen", sagte die Staatschefin der Jahre 2007 bis 2015 in Buenos Aires in ihrem Schlusswort vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hatte zwölf Jahre Haft und eine lebenslange Sperre für öffentliche Ämter gefordert.

Überhöhte Baukosten

Die 69-jährige Kirchner und ihr verstorbener Ehemann, Ex-Präsident Néstor Kirchner, sollen einem befreundeten Bauunternehmer ohne Ausschreibung öffentliche Aufträge beschafft haben. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft erhielt dessen Firma 80 Prozent aller öffentlichen Straßenbauaufträge in Kirchners Heimatregion Santa Cruz. Ein Teil der überhöhten Baukosten sei später an das Ehepaar zurückgeflossen. Als Anführerin einer kriminellen Vereinigung habe die heutige Vizepräsidentin den Staat um rund eine Milliarde US-Dollar gebracht. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Amtszeiten der Kirchners an der Staatsspitze.

Das Urteil kann vor dem Obersten Gerichtshof angefochten werden. Bis ein rechtskräftiges Urteil fällt, könnten noch Jahre vergehen.

(APA)