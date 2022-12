21 Jahre Haft für Täter nach Schuss auf Lady Gagas Hundesitter

(c) imago images/Everett Collection (via www.imago-images.de)

Der 20-Jährige hatte im Februar 2021 im Zuge eines Straßenraubs den Hundesitter der Sängerin angeschossen. Nun bekannte er sich schuldig.

Knapp zwei Jahre ist es her, dass die Hunde von Popikone Lady Gaga, zwei französische Bulldoggen, gestohlen wurden. Ihr damaliger Hundesitter Ryan Fischer wurde beim Überfall im Februar 2021 angeschossen, die Sängerin setzte eine Belohnung in Höhe von 500.000 US-Dollar für Informationen über den Aufenthaltsort ihrer Vierbeiner aus. Zum Zeitpunkt der Tat war sie gerade zu Dreharbeiten in Rom. Und tatsächlich, zwei Tage nach dem Überfall wurden Koij und Gustav nach Hause zurückgebracht, nachdem sie auf einer Polizeiwache abgegeben wurden.

Ein Überwachungsvideo der Tat zeigt zwei Männer, die aus einem Auto sprangen und mittels Waffengewalt die Herausgabe der Hunde forderten. Also sich Fischer wehrte, wurde er angeschossen. Einer der Täter muss nun für lange Zeit ins Gefängnis. Der 20-Jährige wurde zu 21 Jahren Haft verurteilt, wie aus US-Medienberichten hervorging. Der Mann habe eine „kaltherzige, gewaltsame Tat“ begangen, zitierte etwa die „Los Angeles Times“ aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft in Los Angeles. Nach Behördenangaben bekannte sich der Täter wegen versuchten Mordes schuldig.

Der Vorfall führte zu mehreren Festnahmen, einige Verfahren stehen noch aus. Bereits im August wurden zwei Männer wegen Teilnahme an dem Raubüberfall zu jeweils vier und sechs Jahren Gefängnis verurteilt.

(APA/red)