Die künftige Chefredaktion der "Bild" steht fest

Robert Schneider, Alexandra Würzbach und Claus Strunz bestimmen künftig den Kurs von Deutschlands größter Boulevardzeitung - mit Johannes Boie.

Die Zusammensetzung der künftigen Chefredaktion von Deutschlands größter Boulevardzeitung "Bild" steht fest. Neben Neuzugang "Focus"-Chefredakteur Robert Schneider als weiterem Chefredakteur verbleiben Alexandra Würzbach (Chefredakteurin "Bild am Sonntag") und Claus Strunz (Leiter Bewegtbild) an der Spitze.

Alle drei berichten demnach künftig an "Bild"-Chefredakteur und Vorsitzenden der "Bild"-Chefredaktionen, Johannes Boie. Der war vor rund einem Jahr nach dem Fall von Julian Reichelt gekommen und von der Chefredaktion der "Welt am Sonntag" in die "Bild“ gewechselt. An Johannes Boie scheiden sich die Geister in der "Bild"-Redaktion, wie der "Tagesspiegel" berichtet. Demnach gab es die Hoffnung, dass der 38-jährige Journalist "nach oben weggelobt" werden könnte. Boie gilt als Zögling von Springer-CEO Mathias Döpfner.

Ein Sprecher des Medienkonzerns Axel Springer bestätigte am Mittwoch auf Nachfrage die Informationen. In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass "Focus"-Chefredakteur Schneider zu "Bild" wechseln wird. Springer reagierte damit auch auf Medienspekulationen zu der Frage, ob Würzbach und Strunz im Zuge der Schneider-Personalie ihre Posten verlieren könnten und das Haus verlassen müssten.

(ag/red.)