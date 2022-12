Heimische Forschung: Versorgungssicherheit

Strukturen. Pharma-initiierte Forschung in Österreich sichert Zugang zu innovativen Therapien und stärkt den Wirtschaftsstandort.

Für viele Menschen auf der Welt ist der Zugang zu wirksamen und sicheren Medikamenten nicht selbstverständlich. Auch in Österreich hat die Pandemie gezeigt, wie wichtig es für die autarke Versorgung ist, dass das Know-how, aber auch die nötige Infrastruktur in Europa vorhanden sind.

Innovative Konzepte gefragt

In Österreich erfolgt die Arzneimittelforschung an akademischen Einrichtungen und zu einem großen Teil auch durch die Pharmaindustrie. Bis ein Medikament zur Marktreife kommt und damit Betroffenen zur Verfügung steht, vergehen im Schnitt zwölf Jahre, in denen mitunter bis in den Milliardenbereich investiert werden muss. Angesichts dieser Summen sind kluge Konzepte im Bereich der Forschung und Entwicklung gefragt, mit denen diese ökonomische Herausforderung bewältigt werden kann.

Kluge Partnerschaften

Die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, Teil der AOP Health Gruppe (AOP Health) ist ein österreichisches Pharmaunternehmen, das diesen Weg beschreitet. Das Unternehmen entwickelt Therapien für Menschen mit seltenen Erkrankungen und den Einsatz in der Intensivmedizin.

Dr. Johanna Grames, verantwortlich für International Governmental Affairs and Health Economics bei AOP Health hält dazu fest: „Forschung passiert im Kopf – das heißt, wir entwickeln das Forschungskonzept, halten das geistige Eigentum und tragen die Verantwortung sowie die Kosten und das Risiko.“ Ein wesentlicher Teil der Entwicklungskosten entsteht aber im Labor und bei der Produktion. Gerade im Bereich der seltenen Erkrankungen, wo nur geringe Stückzahlen produziert werden, ist es unwirtschaftlich, teure Forschungsinfrastruktur oder hochspezialisierte Produktionsstätten selbst, also „eigenbetrieblich“, vorzuhalten. AOP Health arbeitet daher mit zertifizierten Labors zusammen, die die Arbeit an der Forschungsbank für das Unternehmen und nach seinen Anweisungen durchführen. Zusätzlich wird die Produktion an hochspezialisierte Betriebe ausgelagert, die ebenfalls genau überprüft werden.

Sicherung des Standorts

AOP Health verfolgt bei seiner Arbeit einen integrierten Ansatz: Zum einen deckt man die gesamte Wertschöpfungskette von der pharmazeutischen Entwicklung über die präklinische und klinische Forschung sowie die Zulassung bis zur Vermarktung ab. Zum anderen entwickelt die Unternehmensgruppe integrierte Therapien, die über das Arzneimittel hinaus auch Medizinprodukte, digitale Applikationen und spezialisierte Patient*innenbetreuung umfassen. Außerdem produziert AOP Health zu über 80 Prozent in Europa, arbeitet eng mit heimischen Unternehmen sowie akademischen Einrichtungen zusammen und beschäftigt allein am Standort Wien über 260 hochqualifizierte Mitarbeiter*innen.

In der Forschung tätige Unternehmen wie AOP Health tragen so nicht nur zum Funktionieren des Gesundheitswesens bei, sie erhöhen auch die Wertschöpfung und sichern den Wirtschaftsstandort.

Grames ortet allerdings Verbesserungspotenzial bei der heimischen Forschungsförderung. So ist die eigenbetriebliche Forschung in vielen Fällen eine Voraussetzung, um Fördergelder zu erhalten. Grames dazu: „Dies erstickt einige unserer Forschungsförderungsanträge schon im Keim. Die europäische Industrie steht in harter internationaler Konkurrenz. Wo Forschung gefördert wird, findet mehr Forschung statt. In diesem Sinn wäre über den Life Science Call hinaus eine Änderung der Förderbedingungen wünschenswert.“