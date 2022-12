Biodiversitäts-Strategie liegt auf Eis, Tauwetter setzt ein

Der Rothwald ist einer der letzten Urwälder Europas. Dass er noch nahe am Urzustand ist, bleibt dem Umstand zu danken, dass der Wald schwer zugänglich ist. Bewirtschaftung zahlt sich nicht aus.

Die österreichische Strategie zur Artenvielfalt macht keine großen Sprünge, aber auch das ist manchen zu viel. Trotz Koalitions-Blockade könnte das Konzept nun aber unmittelbar vor seiner Veröffentlichung stehen.

Die Biodiversitäts-Strategie 2030 beschäftigt seit mehr als zwei Jahren Politik und Beamte. Sie ist nicht nur inhaltlich, sondern auch politisch überfällig, nachdem das Vorläufer-Konzept ausgelaufen ist und die EU entsprechende Vorgaben formuliert hat. Die sind auf nationale Ebene zu übersetzen.

Vor Antritt dieser Koalitionsregierung ist das Thema tiefgefroren gewesen. Nach der Regierungsbildung wurde der Prozess durch das Umwelt- und Klimaministerium gestartet, wobei die Beteiligung sehr breit ermöglicht wurde; beinahe kam so etwas wie Euphorie auf. Dadurch entstand ein fundiertes Papier mit etwa 80 Seiten, zuzüglich recht umfassender Erläuterungen. Neu an dem Zugang – zumindest in Österreich – war (und ist), dass die Strategie konkrete Ziele und konkrete Zeitpunkte formuliert.