Der Kitzbühler Koch der Umstürzler

(c) APA/dpa/Uli Deck (Uli Deck)

In elf deutschen Bundesländern wurden am Mittwoch Häuser durchsucht, auch im Tiroler Kitzbühel gab es eine Festnahme.

Im Zuge der deutschen Razzien gegen eine terroristische Vereinigung wurde in Tirol ein Münchner festgenommen. Er ist nicht nur Starkoch, sondern auch Schwiegervater eines bekannten Sportlers.

Es sind düstere Pläne, die aus der Küche eines Nobelhotels im Tiroler Skiort Kitzbühel stammen sollen. Wenn der Umsturz in Berlin einmal Tatsache sei, würde er die Kantinen des neuen deutschen Reichs übernehmen. Die Truppen würden dann von ihm versorgt. Er, der Starkoch aus München würde eine wichtige Rolle für den Nachschub des „militärischen Arms“ einer skurrilen Bande von verhinderten Putschisten spielen, gegen die am Mittwoch in mehreren Razzien vorgegangen wurde.

Die deutschen Ermittler gehen davon aus, dass sich der Starkoch mehrere Male mit anderen mutmaßlichen Mitgliedern einer terroristischen Vereinigung getroffen hat, deren Ziel es war, die staatliche Ordnung in Deutschland zu überwinden und ihre eigene einzusetzen. Sie verdächtigen ihn, Lebensmittel, Küchenutensilien und gar ein Notstromaggregat für einen Mitstreiter angeschafft zu haben. Er soll seine Kreditkarte für den Kauf eines Wohnmobils für die Truppe eingesetzt haben.