Zwei Salzburgerinnen fielen auf "Tochter-Sohn-Trick" herein

Betrüger gaukelten per WhatsApp und SMS vor, das eigene Kind zu sein und behaupteten, ihr Handy sei kaputt. Die besorgten Mütter überwiesen insgesamt rund 10.000 Euro.

Trotz zahlreicher Medienberichte und Warnungen der Polizei über Betrüger, die ihre Opfer mit dem "Tochter-Sohn-Trick" um viel Geld bringen, fallen immer wieder Menschen auf diese Betrugsmasche herein. In Salzburg überwiesen in dieser Woche eine 74-Jährige und eine 55-Jährige an Kriminelle insgesamt rund 10.000 Euro. Die Täter gaben sich als Sohn beziehungsweise Tochter aus und gaukelten vor, ihr Handy sei kaputt. Deshalb sollten die Frauen Zahlungen für sie übernehmen.

Die 74-jährige Tennengauerin wurde von einem Betrüger, der sich als ihr Sohn ausgab, über WhatsApp kontaktiert. Sie überwies dem Mann 5000 Euro und 3000 Euro. Als sie den Schwindel bemerkte, gelang es ihrer Hausbank noch, die Zahlung von 3000 Euro rückgängig machen.

Die 5.000 Euro sind allerdings ebenso verschwunden wie die rund 2.000 Euro, welche die 55-jährige Frau aus der Stadt Salzburg via Express-Überweisung auf ein deutsches Konto für ihre vermeintliche Tochter eingezahlt hatte. Sie wurde per SMS zu der Zahlung aufgefordert. "Wir wissen noch nicht, wer dahinter steckt", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Das eigene Kind auf der angeblich kaputten Nummer kontaktieren

Die Polizei hat einige Ratschläge parat, wie man sich im Betrugsfall verhalten soll. Falls ein Angehöriger oder eine Angehörige unter einer neuen Telefonnummer Geldforderungen stellt, sollte die alte Rufnummer überprüft und das Familienmitglied, das angeblich in eine Notsituation geraten ist, persönlich kontaktiert werden.

Wurde bereits Geld an die Betrüger überwiesen, sollte sofort das Bankinstitut oder der Kreditkartenanbieter ersucht werden, eine Rückbuchung durchzuführen. Zudem soll das Betrugsopfer eine Anzeige bei der Polizei erstatten. Bei Fragen stehen Experten der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Salzburg kostenlos unter der Telefonnummer 059133-50-3333 für eine Beratung zur Verfügung.

(APA)