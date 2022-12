Pelé, der "König des Fußballs", ist gestorben

Die Fußball-Welt und Brasilien trauern um Edson Arantes do Nascimento, der am Donnerstag im Alter von 82 Jahren nach langer Krankheit verstorben ist. Seine drei WM-Titel und 1301 Tore bleiben unvergessen, ebenso sein strahlendes Lächeln.

Pelé war der Inbegriff für Fußball. Er verkörperte Brasilien, schrieb die Geschichte eines armen Kindes, das durch den Fußball Reichtum und Popularität erlangte. Er stand für die Anmut des Spiels und war ein Idol, für jedermann. Aber nicht nur, weil er dreimal die Fußball-WM (1958, 1962, 1970) mit der Seleção gewonnen oder 1301 Tore in 1390 Spielen (775 in 841 Pflichtpartien) geschossen hat. Es ging um die Art und Weise, wie er seine Erfolge erzielte.

Wie er lachte, weinte, dafür bewundert wurde und mit jedem einzelnen Kunststück ein Kapitel seiner so bewegenden Lebensgeschichte neu erzählte. Was barfuß und aus Armut mit einem selbst-gebastelten Ball im 70.000 Einwohner starken Três Corações im Bundesstaat Minas Gerais begann, führte zu einer Weltkarriere.

Er war „O Rei“, der König des Fußballs. Am Donnerstag ist Pelé, der diesen Namen erhielt, weil er sein eigenes Idol als Kind, den Torhüter Bilé von Vasco da Gama, euphorisch falsch betont hatte, nach langer Krebskrankheit im Alter von 82 Jahren verstorben. Er war in den letzten Wochen in einer Klinik in São Paulo palliativ behandelt worden. Eines seiner sieben Kinder, Kely Nascimento, gab die Meldung auf Instagram mit rührenden Worten bekannt: "Alles, was wir sind, verdanken wir dir. Wir lieben dich unendlich, ruhe in Frieden". Kely war zum Zeitpunkt des Todes am Bett ihres Vaters, genauso wie dessen Ehefrau Márcia Cibele Aoki.