Fallrückzieher und Raketenstarts

Vieles deutet auf ein WM-Finale zwischen Brasilien und Frankreich hin. Form, Tor-Ausbeute und Abwehrverhalten der Seleção respektive der Equipe Tricolore überzeugen.

Die Fußball-WM in Katar hat bereits 56 Spiele gesehen. Acht kommen noch, und doch sind so viele Tendenzen schon vor dem Finale am 18. Dezember abzulesen. Noch nie war ein Gastgeber sportlich so schwach wie Katar. Deutschland hat aus den Folgen der WM 2018 nichts gelernt und war erneut in der Vorrunde gescheitert. Ob Kroatien, Japan oder Spanien: So schlecht geschossene Elfmeter sieht man wirklich sehr selten.

Mit Marokko glüht zwar noch der letzte Funken Afrikas auf den ersten Titel, doch die Übermacht, die Südamerika und Europa (seit 2006 durchgehend Weltmeister) innehaben, ist weiterhin zu stark.