Thiems australisches Gastgeschenk

Dominic Thiem hat sich auf sportlichem Weg nicht für die Australian Open qualifiziert, schlägt dort aber dank Wildcard trotzdem auf. Über den Fahrplan bis Melbourne.

Eigentlich hatte sich Dominic Thiem verzockt. Nach seinem letzten ATP-Turnier 2022, den Erste Bank Open in Wien, wähnte sich der Niederösterreicher schon in Sicherheit. „Die Australian Open sollten sich ausgehen“, hatte Thiem Ende Oktober in der Stadthalle erklärt und seine Saison daraufhin beendet.

Sechs Wochen steht fest feststehen: Die Australian Open gehen sich nicht aus, also zumindest nicht die direkte sportliche Qualifikation für den Hauptbewerb. Das belegt die Nennliste für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres (ab 16. Jänner).

Denn auf dieser scheint Thiem, die aktuell Nummer 105 der Weltrangliste, nicht unter den 104 fix qualifizierten Spielern auf. Der US-Open-Champion 2020 wäre sogar nur die Nummer sieben auf der Warteliste, weil gleich sechs Spieler, darunter Stan Wawrinka, ihr „Protected Ranking“ zum Einsatz bringen und dadurch vorgereiht werden.