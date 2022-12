Europa sucht Käufer für Staatsschulden

Euroländer brauchen Geld von Investoren – die Renditen für Bundesanleihen werden steigen.

Wien. Die Energiekrise, die Europa seit Wladimir Putins Einmarsch in die Ukraine in den Bann gezogen hat, kostet die Regierungen auf dem Kontinent Unsummen. Doch im Unterschied zu den letzten acht Jahren fällt einer der größten Finanziers weg: die Europäische Zentralbank hat ihre Gelddruckmaschinen abgestellt und stampft demnächst ihre Kriseneuros wieder ein. Der Kurswechsel der EZB wird so schnell erfolgen, dass die Finanzminister der Eurozone nach Schätzungen von Analysten gezwungen sein werden, auf Nettobasis mehr bei Privatinvestoren aufzubringen – nämlich rund 500 Milliarden Euro – als jemals zuvor im 21. Jahrhundert. Und die sind im Moment nicht dazu aufgelegt, Budgetexzesse zu tolerieren, wie zuletzt Liz Truss herausgefunden hat.

Selbst den großen Ländern wie Deutschland und Frankreich wird ein Anstieg der Zinskosten nicht erspart bleiben, sagen Strategen. BNP Paribas erwartet einen Anstieg der Renditen für 10-jährige Bundesanleihen um fast einen Prozentpunkt bis Ende März.

Problemland Italien