Noch auf die Energiewende setzen?

Für den Ausbau von Wind- und Solarenergie werden viele Industriemetalle gebraucht. Rohstoffexperte Benjamin Louvet von OFI Financial Investment erklärt, wie er Chancen nutzt.

Wien. Die Turbulenzen an den globalen Ölmärkten dürften noch länger anhalten. Die Notierung etwa für die europäische Nordseemarke Brent hat seit dem Hoch vom vergangenen März bei rund 130 Dollar je Fass zwar kräftig nachgegeben. Doch es bleiben jede Menge Unsicherheitsfaktoren am Markt: So trat etwa das EU-Ölembargo für jenes russisches Öl, das über den Seeweg transportiert wird, am 5. Dezember in Kraft. Die Folgen daraus sind vorerst unklar. Noch zu Beginn des Jahres stammten immerhin rund 30 Prozent aller Ölimporte nach Europa aus der Region, zeigt Benjamin Louvet, Fondsmanager des OFI Financial Investment Energy Strategic Metals Fund, auf. Alternative Quellen müssen nunmehr rasch aufgesucht werden.

Louvet glaubt auch, dass die jüngsten Entwicklungen die nachhaltige Energiewende beschleunigen dürften. Er räumt deshalb vielen Industriemetallen noch reichlich Potenzial ein. Denn der Ausbau erneuerbarer Energien benötigt jede Menge davon, einerlei, ob für Windräder, Solarpaneele oder Batterien. So benötigt etwa ein Windrad zwischen 950 Kilogramm und fünf Tonnen Kupfer, je nach Größe. „Derzeit liegt die weltweite Fördermenge aber nur bei rund 28 Millionen Tonnen.“ Ein allzu großer Ausbau an Windrädern in den kommenden Jahren könnte deshalb auch den Kupferpreis kräftig antreiben, so der Marktexperte.