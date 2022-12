Regulierung stützt Krypto

Mit Ende 2023 soll ein neues Regelwerk in Kraft treten. Binance Österreich unterstützt das.

Wien. Seit der Insolvenz der US-Handelsplattform für Digitalwährungen FTX wird vermehrt eine stärkere Regulierung der Krypto-Branche gefordert – der Ruf kommt dabei nicht nur von Anleger- und Aufsichtsseite, sondern auch von Vertretern der Branche selbst. „In einer regulierten Umgebung überleben nachhaltig seriöse Unternehmen und keine schwarzen Schafe“, drückt es Raphael Zakarias, Geschäftsführer von Binance Österreich aus.

Aus dem gleichen Grund kann er auch der Marktlage etwas Positives abgewinnen – die bekannteste Kryptowährung Bitcoin notierte beispielsweise zuletzt fast 67 Prozent niedriger als noch vor einem Jahr. In einer solchen Zeit würden in der Regel gesunde Produkte eher überleben als andere, so der Binance-Österreich-Chef. In dem Sinne begrüßt Zakarias auch die EU-Verordnung Markets in Crypto Assets, die voraussichtlich Ende 2023 in Kraft treten wird. Das Regelwerk sieht unter anderem vor, dass Unternehmen, die Kryptowährungen in der EU emittieren und verkaufen wollen, künftig eine Lizenz von einer Aufsichtsbehörde eines EU-Landes benötigen. Mit dieser Lizenz können Firmen ihre Kunden in allen Mitgliedsländern bedienen.

(APA)