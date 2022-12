Gericht bestätigt lebenslange Haftstrafe für Thalys-Attentäter

Vor Ablauf von 22 Jahren soll der Mann keine Möglichkeit zur Haftverkürzung bekommen.

Im Berufungsprozess um die vereitelte Terrorattacke in einem Thalys-Zug nach Paris vor mehr als sieben Jahren hat ein Gericht die lebenslange Haftstrafe für den Attentäter bestätigt. Das Pariser Gericht sprach den Angeklagten am Donnerstag des terroristischen Mordversuchs schuldig, wie es aus Justizkreisen hieß. Vor Ablauf von 22 Jahren soll der Mann keine Möglichkeit zur Haftverkürzung bekommen. In erster Instanz hatte der Mann vor zwei Jahren die gleiche Strafe erhalten.

Der Verurteilte hatte im August 2015 in dem Hochgeschwindigkeitszug auf dem Weg von Amsterdam nach Paris das Feuer eröffnet, konnte jedoch von Fahrgästen überwältigt werden. Zwei Menschen wurden verletzt. In erster Instanz hatte der Attentäter gesagt, er habe in dem Zug US-Soldaten und Angehörige der EU-Kommission töten wollen. Auftraggeber sei der mutmaßliche Drahtzieher der Terrorserie in Paris vom November 2015 gewesen. Bei diesen Anschlägen töteten Islamisten der Terrororganisation Islamischer Staat 130 Menschen, unter anderem in der Konzerthalle Bataclan.

Die Attacke in dem Zug hatte international Aufsehen erregt. Drei junge Touristen aus den USA wirkten dabei mit, den Angreifer zu überwältigen. Die "Thalys-Helden" erhielten später als Dank die französische Staatsbürgerschaft. US-Regisseur Clint Eastwood verfilmte ihre Geschichte unter dem Titel "The 15:17 to Paris".

(APA)