Lügt die EZB-Chefin, oder hat sie bloß keine Ahnung?

Christine Lagarde zeigt sich ihrer enorm wichtigen Aufgabe leider nicht einmal annähernd gewachsen. Das bedeutet nichts Gutes für die Zukunft des Euro.

Die derzeit hohe Inflation, so gab Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) jüngst in einem Interview mit dem irischen Fernsehen zu Protokoll, „kam praktisch aus dem nichts“ (im Original „pretty out of nowhere“).

Man muss nicht Ökonomie-Nobelpreisträger sein, um zu dem Schluss zu kommen, dass diese Behauptung von Frau Lagarde kompletter Nonsens ist und auf jeder halbwegs seriösen Social-Media-Plattform gelöscht würde, weil sie den Tatbestand „Fake News“ erfüllt. Dass in den letzten Jahren die enormen Mengen gedruckten Geldes, denen keine Werte gegenüberstehen, zur Inflation führen müssen, haben sachkundige Ökonomen wie etwa Hans-Werner Sinn seit Jahren vorhergesagt. Da kam gar nichts „praktisch aus dem nichts“, außer den Zillionen Euro der EZB.