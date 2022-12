Wie Perus Präsident Castillo zum Häftling wurde

In Peru ist der bisherige Staatschef seines Amtes enthoben worden. Nun hat das Land die erste Präsidentin.

Lima/Buenos Aires. Nach anderthalb Jahren im Palast endete Pedro Castillos Präsidentschaft im Gefängnis. Perus jüngste Geschichte ist reich an Wirrnissen an der Staatsspitze, doch der 7. Dezember stellte alles bislang Erlebte in den Schatten.

Um zwölf Uhr mittags erklärte Castillo in einer TV-Ansprache, er werde das Parlament „vorübergehend“ schließen und „eine Notstandsregierung einsetzen, um innerhalb von höchstens neun Monaten eine neue Verfassung auszuarbeiten“. Bis dahin wolle er per Dekret regieren. Zudem verhängte er eine landesweite Ausgangssperre von 22 bis vier Uhr. „Die Justiz, das Gerichtswesen, die Staatsanwaltschaft, das nationale Justizamt und das Verfassungsgericht werden zudem für reorganisiert erklärt.“

Dieses Vorgehen ähnelte stark dem „Selbstputsch“ des Alberto Fujimori im Jahr 1992. Doch es gab einen Unterschied: Castillo war allein. Sukzessive traten seine Minister zurück, ebenso sein Anwalt. Der Präsident kontrollierte weder das Fernsehen noch die Polizei noch die Streitkräfte. Schließlich versuchte er zu fliehen und wurde von jenen Polizisten, die sein Fahrzeug steuerten, in einer Haftanstalt abgeliefert. In der Nacht hat ihn ein Helikopter in das gleiche Gefängnis Barbadillo gebracht, in dem Ex-Präsident Alberto Fujimori einsitzt.