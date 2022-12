"Künstliche Bäume" gegen den Klimawandel

Die globalen Klimaziele werden nicht erreicht werden. Um den Klimawandel zu bremsen, muss CO2 wieder aus der Luft geholt werden. Ein Investor aus dem Silicon Valley will mit dem Know-how der TU Wien hier ganz vorn dabei sein.

Wien. Das Jahr 2022 wird einen neuen Rekord bringen. Das ist das Ergebnis einer Studie zum globalen CO 2 -Ausstoß, die von den Wissenschaftlern des Global Carbon Projects jüngst präsentiert worden ist. Demnach werden die weltweiten CO 2 -Emissionen heuer um ein Prozent gegenüber 2021 zulegen und in Summe 36,6 Mrd. Tonnen betragen. Damit werde der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2019 übertroffen. 2020 führte die Coronapandemie zu einem deutlichen Rückgang der CO 2 -Emissionen.