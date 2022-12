Warum gehört ein Kassabon nicht ins Altpapier?

Thermopapier kann BPA und andere hormonell wirksame Substanzen enthalten. Es soll wie Taschentücher im Restmüll entsorgt werden.

Oft wird in Familien und WGs diskutiert, was in den Restmüll kommt und was nicht. Eine Streitfrage ist dabei immer wieder: „Gehört ein Kassazettel in das Altpapier?“ Die Antwort ist: Nein! Nur wenige Menschen bedenken, dass nicht jedes Papierl als Altpapier gesammelt wird. Kassabons, Kinokarten oder Konzerttickets sind meist aus Thermopapier, und das muss im Restmüll landen.

„Thermopapier kann zu einem erheblichen Anteil Farbentwickler enthalten, die sich bei Temperatureinwirkung schwarz färben“, sagt Peter Beigl vom Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der Boku Wien. Die Farbentwickler des Thermopapiers enthalten oft den Schadstoff Bisphenol A (BPA) oder Bisphenol S. BPA wird laut EU-Verordnung REACH-VO als „besonders besorgniserregender Stoff“ eingestuft, da es hormonell wirksam ist bzw. eine endokrine Wirkung auf Menschen und Tiere hat. Diese Stoffe können die menschliche Fruchtbarkeit beeinträchtigen.