Hüben wie drüben kam ich durch Wüsten

Als ich in diesem Herbst Karakalpaker kennenlernen wollte, befand ich mich teils in Europa, teils nur unwesentlich östlich davon, hüben wie drüben kam ich aber hauptsächlich durch Wüsten: Auf der Gegenspur einer westkasachischen Flughafen-Schnellstraße trabten mir unbegleitete Kamele entgegen, und bei einem Bahnstopp im westkasachischen Beineu tänzelte ich behände wie eine Wüstenspringmaus über den Sand der Gehsteige.

Die autonome Republik Karakalpakistan, die mit 165.000 Quadratkilometern und 1,8 Millionen Einwohnern ein gutes Drittel von Usbekistan einnimmt, hat die Klimakatastrophe, von der wir so viel lesen, bereits hinter sich. Einst lag das Land am einst fischreichen Aralsee, der einst vom „der Tollwütige“ genannten Fluss Amudarja gespeist wurde. Dann legte die Sowjetmacht Bewässerungskanäle an, die Flüsse erreichen den austrocknenden See nicht mehr, ganze Flotten rostiger Schiffe liegen in Sand- und Salzwüsten herum, ein Reisebüro bietet eine Tour namens „Desolates Karakalpakistan“ an, an 90 Tagen im Jahr toben Staubstürme.

Dass es Karakalpakistan gibt, erfuhr ich erst heuer. In den ersten Julitagen demonstrierten wütende Karakalpaken in ihrer Hauptstadt Nukus gegen den Plan des usbekischen Präsidenten, die Autonomie Karakalpakistans samt ihres verbrieften Rechts auf ein Unabhängigkeitsreferendum zu kassieren. Da sich Kasachstan wegen der sprachlichen Ähnlichkeit zwischen Kasachisch und Karakalpakisch als Schutzmacht versteht, drohte ein usbekisch-kasachischer Konflikt. Es gab in Nukus Tote, Usbekistan gab schließlich nach, die Autonomie blieb erhalten. Bis heute ist unklar, wer die Beilegung des Konfliktes erwirkt hat. Putin war es gewiss nicht, gerade wegen der offensichtlichen Schwäche seiner Armee sind 2022 so viele postsowjetische Konflikte hochgekocht. Gerüchten zufolge vermittelte eine höhere Autorität – Chinas Führer Xi.