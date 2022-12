Von St. Pölten aus die Welt verbessern

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Alexandra Anderluh optimiert den Transport von Gütern unter Berücksichtigung von Wirtschaft, Klima, Gesundheit, Verkehr und Lebensqualität. Lastenfahrräder übernehmen die „letzte Meile“, und Logistik-Werkzeuge erleichtern die Planung.

Wenn Städter immer mehr Bäume pflanzen, zunehmend aufs Fahrrad umsteigen, aber Güter dennoch mit dem Lkw von A nach B transportiert werden müssen, herrscht Entwicklungsbedarf für andersartige Logistikpläne. Noch keine 20 Jahre mit dem Hochschulbetrieb vertraut, ist die 50-jährige Alexandra Anderluh Senior Researcher am Carl-Ritter-von-Ghega-Institut für integrierte Mobilitätsforschung der Fachhochschule St. Pölten. Sie sucht nach Optimierungsmodellen für nachhaltige und smarte Mobilitätslösungen.

Als spätberufene Studentin mit steiler wissenschaftlicher Karriere gab sie ihren Handwerksberuf als Tischlerin und Innenarchitektin auf. „Nach der Matura wollte ich etwas Praktisches machen. Erst habe ich eine Tischlerlehre gemacht, dann den Meister, habe später in verschiedenen Tischlereien gearbeitet, bin auf Montage gewesen und habe Kalkulationen sowie Planungen durchgeführt“, sagt Anderluh. Sie wollte sich geistig wieder mehr fordern und nahm 2005 das Studium „Wirtschaftswissenschaften – Management Science“ an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien auf. Seit März 2020 ist sie nun Vollzeit-Forscherin an der FH St. Pölten und bastelt nur mehr in der Freizeit an Einlegearbeiten und Handpolituren.