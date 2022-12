Blubberblasen sammeln sauberes Wasser

Wird es gelingen, die Versorgung der Menschen mit Trinkwasser angesichts von Klimawandel und Dürren auch in Zukunft sicherzustellen? Ein Vorarlberger Forscher will dazu einen Beitrag leisten: Er tüftelt an umweltfreundlichen Verfahren zur Aufbereitung von Meerwasser.

Die Dürreperioden in Teilen Europas haben uns im vergangenen Sommer drastisch vor Augen geführt, wovor Experten schon seit Langem warnen: dass Trinkwasser bei Fortschreiten des Klimawandels auch bei uns in Zukunft knapp werden wird. Schon jetzt hat rund ein Viertel der Weltbevölkerung – vorwiegend in Afrika und Asien – keinen gesicherten Zugang zu Wasser in ausreichender Qualität. Ein österreichischer Wissenschaftler will nun mit seiner Forschung dazu beitragen, die Versorgung der Menschen mit dem kostbaren Nass auch langfristig sicherzustellen: Im Rahmen seiner Dissertation optimierte er ein technologisches Verfahren zur Entsalzung und damit zur Nutzbarmachung von Meerwasser, das energieeffizient sowie umweltfreundlich ist und ohne umfangreiche Infrastruktur auskommt.

„Der Befeuchtungs-Entfeuchtungs-Prozess ahmt den natürlichen Wasserkreislauf nach“, sagt Elias Eder vom Forschungszentrum Energie der Fachhochschule Vorarlberg. Die Technologie stecke jedoch noch in den Kinderschuhen, „und es ist noch viel Forschungsarbeit nötig, damit diese Methode wirtschaftlich konkurrenzfähig ist“.

Gelingt es, das Verfahren zu etablieren, wäre es eine Alternative zur thermischen Meerwasser-Aufbereitung mit der mehrstufigen Entspannungsverdampfung, die derzeit als Standard gilt und vor allem auf der arabischen Halbinsel zum Einsatz kommt.

Ihre Nachteile: Als großindustrieller Prozess ist sie nur in Küstennähe und mit umfangreicher Infrastruktur tauglich, und sie ist, weil energieintensiv, mit Dampfkraftwerken auf Basis fossiler Energieträger gekoppelt. „Solche Anlagen erzeugen bis zu zwei Milliarden Liter Trinkwasser pro Tag, sind aber nicht in kleinerem Maßstab in ländlichen Regionen umsetzbar und natürlich wenig nachhaltig“, kritisiert Eder. Der Befeuchtungs-Entfeuchtungs-Prozess hingegen entspreche den Kriterien der Skalierbarkeit und der Umweltfreundlichkeit. Weil er darüber hinaus mit geringen Temperaturen betrieben werden könnte, ist es zudem möglich, erneuerbare Energiequellen oder industrielle Abwärme zu nutzen.

Wie der Kreislauf des Regens

Um dieses Verfahren der Marktreife näherzubringen, haben die Vorarlberger Forschenden im Labor den natürlichen Wasserkreislauf nachgestellt, bei dem Luft durch die Einstrahlung der Sonne erwärmt und befeuchtet wird, anschließend in der Atmosphäre aufsteigt und in kälteren Regionen wieder abkühlt, sodass die Feuchtigkeit als Regen zur Erde fällt: Eine Säule mit 50 bis 80 Grad warmem Meerwasser wurde in zahlreichen Versuchen von unten mit Luft durchströmt, sodass sich die Luft gleichfalls aufheizte und mit Feuchtigkeit anreicherte. Anschließend wurde die Luft, die annähernd die Temperatur des Wassers annimmt, auf etwa 15 Grad abgekühlt.

Der Wasserdampf wurde aufgefangen und als Kondensat gesammelt. „Bestimmungen des Salzgehalts haben ergeben, dass dieses Wasser tatsächlich trinkbar ist“, sieht Eder die Tauglichkeit des Verfahrens bestätigt. Im Verlauf der Versuche hätten sich, je nach Anforderungen, optimale Werte für die benötigten Mengen an Wasser und Luft sowie für die erforderliche Wassertemperatur oder für die Geschwindigkeit des Luftstroms ergeben.

„Es hat sich gezeigt, dass der Prozess mit unserer Methode, bei der wir Luftblasen zur Befeuchtung verwenden, weit effizienter ist als bisher angenommen“, fasst Eder zusammen. „Die meisten früheren Aggregate waren einfach überdimensioniert.“ Im Labor habe die Versuchsanordnung auf etwa zwei Kubikmetern Raum Platz gefunden und war mit einer Vielzahl an Sensoren bestückt, um relevante Systemparameter zu messen.

Die Ergebnisse deuten durchaus auf das Potenzial dieses Prozesses hin, eine Ergänzung zur thermischen Wasseraufbereitung zu sein. „Das Verfahren ist auch in kleinem Maßstab umsetzbar, also in ländlichen Regionen ohne großindustrielle Infrastruktur und mit geringerem Bedarf als in urbanen Räumen. Pilotanlagen erzeugen bis zu 10.000 Liter Trinkwasser pro Tag aus Meerwasser oder auch aus verunreinigtem Brauchwasser und kommen dabei mit Energie aus erneuerbaren Quellen aus.“

IN ZAHLEN 1,4 Trilliarden Liter Wasser gibt es auf der Erde. Das ist eine 1 mit 21 Nullen. Der Großteil davon ist Salzwasser. Nur rund 2,5 Prozent der weltweiten Reserven sind Süßwasser. Zwei Drittel der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt.



2 Milliarden Menschen haben laut Unicef keinen gesicherten Zugang zu Wasser. 1,4 Milliarden von ihnen leben in Regionen mit extrem hoher oder hoher Wasserunsicherheit, vor allem in Afrika, Asien und Südamerika. 25 Prozent aller Kinder werden in 20 Jahren in Regionen leben, die von extremer Trockenheit betroffen sind.

