Die Äbtissin und ihr Labyrinth

Hauptbild • Lauren Groffs voriger Roman wurde von Obama zum Lieblingsbuch 2015 erklärt. • imago images/TT

In so einem mittelalterlichen Kloster geht es lebhaft zu: Lauren Groff schreibt in ihrem Roman „Matrix“ von Klatsch, Liebesgeschichten und Intrigen rund um die historische Figur der Marie de France.

Ist sie es, oder ist sie es nicht, die geheimnisumwobene Dichterin, die wir nur unter dem Namen Marie de France kennen? Hat die Äbtissin von Shaftesbury Abbey wirklich in der Stille des nächtlichen Klosters so gar nicht sittlich-moralische Gedichte und Fabeln verfasst, darunter die Geschichte von einem Werwolf, der sich nicht mehr in einen Menschen zurückverwandeln kann, weil seine Frau seine Kleider versteckt hat? Fand sie überhaupt die Zeit zum Schreiben neben all ihren Aufgaben?

Aber freilich, sagt Lauren Groff, Autorin aus Florida, in ihrem „New York Times“-Bestseller „Matrix“, obwohl das alles höchst umstritten ist, und erzählt munter drauflos. Das ist ja das Schöne an Figuren aus dem 12. Jahrhundert – so genau weiß man das alles nicht mehr, da lässt sich trefflich erfinden. Also: Marie, ein ungelenkes Ding, viel zu groß gewachsen und hässlich, zu groß und zu hässlich für eine Halbschwester des Königs. Ach, sagt die wunderschöne und stolze Königin Eleonore, die findet nie einen Mann! Also schiebt sie das Mädchen ab ins Kloster, wo Marie halb verfroren ankommt – es ist Winter, wir sind im Mittelalter – und dann in den Matsch fliegt, weil die Beine eingeschlafen sind da oben auf dem Pferd. Hier liegt sie also, in einem Gemisch aus Schlamm und Pferdeäpfeln. Die Priorin lobt darob in höchsten Tönen ihre Bescheidenheit. Aber Goda, die alte Nonne, zetert und schimpft: Was für ein unglaublicher Tölpel ist diese Marie! Und die feinen Kleider sind auch ruiniert, die hätte man verkaufen können und Mehl für eine Woche gekriegt.

Und damit ist schon abgesteckt, wie es weitergeht. Marie von Shaftesbury alias Marie de France wird geliebt werden und gehasst. Sehr geliebt von den meisten ihrer Nonnen, die unter ihrer Herrschaft endlich etwas Schmackhafteres als wässrige Grütze auf ihren Tellern vorfinden, denn Marie plant umsichtig und wirtschaftet klug. Gehasst von anderen, die ihr Hybris vorwerfen werden und Gotteslästerung. Groff erzählt von den Intrigen in einem Kloster, von Tratsch und fein gesponnenen Liebesgeschichten im Kräutergarten, von Eifersucht, Missgunst, Neid, von den Alten, die jede Neuerung torpedieren, aber auch von Jungen, die selbst an die Macht drängen: Die entzückend anzusehende Novizin Sprota etwa spricht stets mit hoher, gehauchter Stimme und am liebsten in Bibelzitaten. Bald hat sie ein Heer von treuen Bewunderinnen um sich geschart, die ihr jede harte Arbeit abnehmen und das bigotte Gör doch glatt für eine Art Heilige halten. Einmal predigt Sprota zu den Bienen, und als sie fertig ist, tut sie so, als erwachte sie gerade aus einer Trance und fragt: „Wie bin ich nur hierhergekommen, zu diesen Bienenkörben, was habe ich gesagt?“ Und die Umstehenden sind einmal mehr überzeugt, dass Sprota mit Gott direkt im Kontakt steht.

Diese Novizin bedeutet Unfrieden. Vielleicht auch: Konkurrenz. Marie wird sie genau und lange beobachten, schließlich bekämpfen und am Ende besiegen, mit einem ziemlich raffinierten Schachzug übrigens. Sprota wird gedemütigt fliehen, sich dabei vor ihren Anhängerinnen entzaubern – und das ist mehr als vergnüglich zu lesen. Wer träumte nicht davon, dass die Heuchler bestraft werden? Jene, die mit unlauteren Mitteln nach der Macht greifen?