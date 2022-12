Jörg Böckelmann: „Miteinander auf Augenhöhe“

In vier österreichischen Biosphärenparks wird nachhaltiges Leben und Wirtschaften erprobt – als Zukunftsmodelle für uns alle?

Die Presse: Die Biosphärenparks (BP), deren wissenschaftliche Begleitung in Österreich an der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) angesiedelt ist, verstehen sich als Modellregionen für eine nachhaltige Beziehung zwischen Mensch und Natur. Wie ist dabei in den vier österreichischen BP der Klimawandel zu spüren?

Jörg Böckelmann: Der Klimawandel ist in den Biosphärenparkts sehr präsent. Mit der Knappheit der fossilen Energie und den steigenden Energiepreisen steigt aber auch das Interesse an der Gewinnung erneuerbarer Energien. Und das ist gut so, weil die Parks als Modellregionen aufzeigen sollen, wie wir insgesamt unsere Energieversorgung auf nachhaltige Beine stellen können. So lässt sich die Umstellung auch auf größere Skalen übertragen.



Wodurch zeichnet sich ein BP etwa im Unterschied zu einem Nationalpark aus?

Nationalparks bedeuten absoluten Naturschutz, Menschen dürfen nicht eingreifen. In BP hingegen wohnen Menschen und wirtschaften dort auch. Dazu gibt es ganz klare Prinzipien: Während etwa in der BP-Kernzone Anlagen zur Energieerzeugung – abgesehen von Insellösungen für Schutzhütten oder dergleichen – nicht erlaubt sind, versuchen die Biosphärenparks in der Entwicklungszone ihre Energie weitgehend vor Ort und nachhaltig zu produzieren. Wasserkraft ist da ein etwas besonderes Thema, denn wenn das Wasser aufgestaut wird, sind auch Flussbereiche dahinter betroffen. In einer sehr gelungenen Zusammenarbeit des BP-Nationalkomitees und der steirischen Landesregierung wurde hier zum Beispiel gerade mit einem neuen Biosphärenparkgesetz Rechtsklarheit geschaffen.