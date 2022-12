Nein, ich werfe den kaputten Mantel nicht weg!

Drucken

Hauptbild • Endlich sah ich nicht aus wie ein Michelin-Männchen, sondern wie ein Mensch, und zwar ein halbwegs eleganter. • Getty Images

Drei Tage lang war ich mit meinem neuen Mantel äußerst zufrieden. Alle möglichen Leute, auch Unbekannte, komplimentierten den Schnitt, die raffinierten Knöpfe. Am vierten Tag riss einer davon aus.

Letzten Winter habe ich mir einen Mantel gekauft. Ich entdeckte ihn in der Auslage eines kleinen feinen Geschäfts. Zwei orangefarbene Bänder, wie ich sie noch nie zuvor an einem Mantel gesehen hatte, gaben den Ausschlag; ich trat ein und ließ ihn mir zeigen. Er trug sich wunderbar leicht und war herrlich warm. „Daunen“, sagte die Dame, die ihn mir aus dem Schaufenster geholt hatte, während sie die Knöpfe für mich zumachte, „sehr gute Qualität“, fügte sie hinzu, und dass das ein Designermodell sei beziehungsweise fast, also einem Designerstück nachempfunden, das siebenmal so viel kostete, während dieser Mantel zufällig gerade um siebzig Prozent reduziert wäre. „Um achtzig Euro gehört er Ihnen.“

Schwerpunkt: Sehnsucht nach Wärme. Wärme ist mehr als nur Temperatur – ein vorweihnachtlicher Blick auf ein Phänomen zwischen sozialem Zusammenhalt, explodierenden Energiepreisen und dem Wunsch nach Geborgenheit im Advent.

Es war nicht so, dass ich einen Mantel brauchte. Nicht in dem Sinn, dass ich keinen besaß oder alle meine Mäntel löchrig gewesen wären. Sie fühlten sich nur so an. Das heißt, in jedem von ihnen war mir kalt. Letzten Winter verbrachten – wie im vorangegangenen und anders als in den Wintern davor – auch die Bewohner:innen des weniger gebirgigen Teils des Landes viel Zeit im Freien. Berufliche Besprechungen fanden spazierengehend statt, die eine oder andere sogar auf dem Eislaufplatz. Das war in vieler Hinsicht gesund. Nur mir war andauernd kalt. „Du brauchst so was“, sagten mir wohlwollende Kolleg:innen, Verleger:innen, mit denen ich mich in Parks traf, und zeigten auf die modischen Bettdecken für gesellschaftliche Begegnungen unter freiem Himmel bei zwei oder drei Grad Celsius, in die sie selbst gehüllt waren. In solchen Outfits ließ es sich sogar bei leichtem Wind und hoher Luftfeuchtigkeit halbwegs gemütlich Tee aus Thermoskannen trinken.

Meine Mäntel waren aus Wolle, imprägniertem Baumwollstoff oder Polyester. Schon dass ich im Plural spreche, zeugt von der Absurdität der Situation: Sie hat mehrere Mäntel, trotzdem ist ihr kalt. Warum zieht sie nicht einen über den anderen an? Weil jeder Mantel für sich so geschnitten ist, dass kein anderer darunter passt. Ich liebäugelte daher mit dem Erwerb eines neuen, gefüllt mit Daunen von Gänsen, die beim Rupf nicht hatten leiden müssen. Aber in jedem Stück, das ich anprobierte, sah ich aus wie ein Michelin- Männchen. Form follows function. Das Michelin-Männchen ist 1894 erfunden worden, als dem Firmengründer Édouard Michelin auffiel, dass in weißen Stoff verpackte aufeinandergestapelte Autoreifen verschiedener Größen ähnlich aussehen wie ein Mensch ohne Arme. Er ließ daraufhin eine aus Reifen bestehende weiße Figur entwerfen, mit Armen daran, die eine Schale Nägel und Splitter hochhielten und den Spruch „Á vôtre santé! Le pneu Michelin boit l'obstacle“ („Zum Wohl, der Michelin-Reifen überwindet jedes Hindernis“). Trotzdem wollte ich nicht als Michelin-Männchen durchs Leben gehen. So fror ich eben.