Einkehrschwung auf Lesothos Drachenberg

Hauptbild • An Höhe fürs Skifahren mangelt es dem Land im Süden Afrikas nicht. • Günter Spreitzhofer

Das kleine „Königreich im Himmel“ im Süden Afrikas ist das höchstgelegene Land der Welt. Die Luft ist dünn und kalt. Und es gibt Skihütten auf den Bergen von Lesotho.

Kann man sich die österreichische Flagge mit einem Steirerhut in der Mitte vorstellen, wahlweise mit Gamsbart oder Auerhahnfeder? Heimatliebe kann weit gehen, und so kamen gar keine Modediskussionen auf, als Lesotho seine blau-weiß-grüne Trikolore mit dem Mokorotlo, einem kegelförmigen Strohhut, einführte. Dieser praktische Regen- und Sonnenschutz ersetzt seit 2006 ein Ensemble aus Speer, Streitkeule und Schild auf der Flagge, die manchen ein wenig überholt schienen und in den Malls von Maseru, der Landeshauptstadt, selten geworden sind. 300 Sonnentage ohne viel Schatten, dazu 100 Gewittertage im Sommer – so ein Hut ist praktisch, auf einer subtropischen Breitenlage wie Rio oder Brisbane.

Zwei Pisten, jeweils 500 Meter lang, Schneekanonen, Hüttengaudi: So ist Skifahren in Lesotho. Günter Spreitzhofer

Das Königreich Lesotho, 1868 bis 1966 Basutoland genannt, ist eine parlamentarische Monarchie im südlichen Afrika. Es ist ein ethnisch homogenes Land mit einer gemeinsamen Kultur, Identität und Tradition, anders als in den meisten Regionen Afrikas: 99 Prozent der zwei Millionen Einwohner sind Basotho. König Letsie III. regiert eine gebirgige Enklave inmitten der Republik Südafrika, etwa so groß wie Belgien, doch deutlich höher. Als einziges unabhängiges Land der Erde liegt das Staatsgebiet über 1390 Metern, mit Gipfeln von fast 3500 m, wobei etwa 80 Prozent der Fläche über 1800 m liegen.