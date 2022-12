Eine bestverleumdete Stadt

Wien, 12. December 1872. Es gibt Städte, auf welchen ein Odium lastet. Zu diesen gehört Darmstadt, die Hauptstadt des Großherzogthums Hessen.

Sie ist der bestverleumdeten eine – wie sehr, das habe ich jüngst in einem Feuilleton: „Aus Darmstadt“, ersehen, dessen Verfasser sich ein Jahr lang in ihr aufgehalten hat, und kraft dessen sich befähigt und berechtigt hält, die Stadt verlachen zu dürfen. Nun, ich habe nicht bloß ein Jahr, ich habe viele Jahre in ihr verlebt, denn ich bin ihr Kind. Und wenn ich mich keineswegs ihrer mütterlichen Zärtlichkeit rühmen kann, so darf ich sie gerade deshalb in Schutz nehmen. Denn ich liebe sie immer und trotz alledem, meine Vaterstadt, und es thut mir wehe, wenn ihr Uebles nachgeredet wird, das falsch ist.