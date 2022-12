Der diskrete Charme der Bobos

Stillleben und Wortgefechte von Martin Mosebach: eine illustre Gesellschaft in einem provenzalischen Landhaus – der sittsame Schein trügt freilich.

„La Chaumière“, ein typisch französisches Landhaus der Provence. Eine illustre Gesellschaft hat sich eingefunden: der Frankfurter Verleger Ruprecht Dalandt, seine Frau Marjorie, Paula, deren Tochter aus erster Ehe. Dazu gesellen sich noch Paulas Freund Max und der britische Dekorationsmaler Damien. Marjorie stammt aus äußerst wohlhabenden Verhältnissen. Doch der Glanz des Goldes ist verblasst. Sie hat bloß ein Nutzungsrecht an La Chaumière. All die meist kostbaren Bilder im Haus sind Teil der Stiftung, die ihr Vater ins Leben gerufen hat. Nur ein einziges Ölgemälde gehört ihr: „Tote Feldtaube und Wildente“, 1884 von Otto Scholderer gemalt. Zwischen Romantik und Impressionismus stehend schuf dieser deutsche Maler in der Hauptsache Porträts und Stillleben.

Die Gruppe von Menschen in La Chaumière benimmt sich gesittet, doch der Schein trügt. Denn Marjorie hat ein Verhältnis mit dem Dekorationsmaler Damien. Ihr Mann, der Verleger Dalandt, weiß davon: Er bleibt stoisch. Kunststück, denn er wiederum verbringt so manche Nacht mit seiner Stieftochter Paula. Im Roman geht der diskrete Charme der Bourgeoisie eine Liaison mit Bohemien-Verhalten ein. Das zeigt sich oft in den Dialogen. Max, Paulas Freund, versucht sich als Pianist – vergeblich. Marjorie nimmt dies zum Anlass für ein kleines Wortgefecht mit Max: „Paula sagt, du bist Pianist. Es gibt drei Sorten von Pianisten, jüdische Pianisten, schwule Pianisten und schlechte Pianisten – wozu gehörst du?“ Max tritt daraufhin den Rückzug an – zumindest verbal.