„Die Sackgasse“: Kein Glück mit dem Hallodri

Vera Ferra-Mikuras neu aufgelegter Debütroman „Die Sackgasse“ ist ein Jugendwerk mit bisweilen allzu dick aufgetragenen Farben – jedoch mit reizvollem Zeitkolorit der 1940er-Jahre und satirischer Tönung.

Vielleicht bin ich gerade durch die furchtbare Enge hier zu diesen Gedichten getrieben worden. Ich glaube, dass ich nur schreibe, weil dieses Haus mir einen Stempel von Minderwertigkeit aufgedrückt hat und weil ich irgendetwas tun musste, um glücklich zu sein“, bekennt der jugendliche Dichter Rupert in „Die Sackgasse“. Unter den weiblichen Schützlingen Hans Weigels, der nach 1945 im Wiener Café Raimund den literarischen Nachwuchs um sich versammelte, wandten sich einige Abtrünnige bald dem Kinderbuch zu, dessen Produktion mit weiblichen Lebensmodellen eher vereinbar schien als die „richtiger“ Literatur. Manche – wie Marlen Haushofer – unternahmen nur gelegentliche, von Weigel ungehalten aufgenommene Ausflüge in den Kinderbuchsektor, andere – wie Käthe Recheis und Vera Ferra-Mikura (1923 bis 1997) – absolvierten dort ihre eigentliche Karriere, ihre Arbeiten für Erwachsene gerieten in Vergessenheit. Dazu zählt auch der von Vera Ferra, noch vor ihrer Heirat mit dem Balletttänzer Ludwig Mikura, 1947 publizierte Debütroman „Die Sackgasse“. Ferra war damals 24, hatte einen Gedichtband und zwei Kinderbücher veröffentlicht. Später führte sie einen literarischen Salon, erfand die berühmten „Drei Stanisläuse“ und schrieb rund 60 weitere Kinder- und Jugendbücher.

„Die Sackgasse“ spielt in einer namenlosen Stadt, die Wien sehr ähnlich sieht. Wüsste man das Erscheinungsjahr nicht, könnte es auch die Zwischenkriegszeit sein. Der ironische, leicht überhitzte Realismus neusachlicher Unterhaltungsromane à la Vicki Baum oder Irmgard Keun prägt diese Geschichte, in der die Sackgasse beides ist, konkreter Ort kleinbürgerlicher Wohnverhältnisse und Symbol für verkümmerte Lebensentwürfe. „Die freudlose Gasse“ (1924) heißt ein mit schundiger Erotik aufgeladener Roman von Hugo Bettauer, „Die gelbe Straße“ Veza Canettis 1932 publiziertes, skurril verfremdetes Porträt der Ferdinandstraße in Wien Leopoldstadt. Hat Vera Ferra diese von den Nazis verfemte Literatur gekannt? Immerhin war ihr Elternhaus ein Hort der Bücher, ihr Vater, ein Tierfutterhändler, schrieb selbst Gedichte.