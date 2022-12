St. Pölten punktet wieder in Champions League: 1:1 gegen Slavia Prag

Die SKN-Frauen erreichten ein Unentschieden, für das Aufstiegsrennen wird das allerdings wohl zu wenig sein.

Ihre Geschichte in der Champions-League-Gruppenphase weiterschreiben wollten die SKN-Frauen im Heimspiel gegen Slavia Prag. Auswärts vor zwei Wochen hatte man den ersten Sieg gefeiert, am Donnerstagabend folgte bei frostigen Temperaturen vor 1447 Fans in der NV Arena mit einem 1:1 gegen die Tschechinnen ein weiter Punkt, der voraussichtlich aber zu wenig sein wird, um vom Aufstieg zu träumen. Denn AS Roma unterlag zwar im Parallelspiel Tabellenführer Wolfsburg 2:4, hat vor dem direkten Duell am 16. Dezember jedoch drei Punkte mehr auf dem Konto.

Einen Sieg hätte es gebraucht, und St. Pölten begann auch schwungvoll. Dass das Team von Liese Brancao in den vergangenen beiden Wochen kein Pflichtspiel mehr absolviert hat, schien zu Beginn ebenso wenig ins Gewicht zu fallen wie das Fehlen von Kapitänin Jasmin Eder (Gelb-Rot) im Mittelfeldzentrum. An ihrer Stelle zog Maria Mikolajova, die Goldtorschützin im Auswärtsspiel, die Fäden, Stefanie Enzinger bearbeitete den Flügel.

Die Taktik ging auf, St. Pölten hatte Ball und Kontrolle, blieb offensiv allerdings oftmals zu unkonkret und belohnte sich nicht mit der Führung. Und so schlug Slavia mit der ersten Offensivaktion eiskalt zu: Tereza Kozarova entwischte Leonarda Balog, ihren Querpass verwertete Kristyna Ruzickova zum 1:0 (28.). Die SKN-Frauen steckten den Gegentreffer weg und kamen ihrerseits noch vor der Pause zum Ausgleich. Ein Freistoß von Mateja Zver segelte über alle hinweg und per Aufsetzer ins Tor - 1:1 (42.).

In der zweiten Halbzeit betätigte sich auch Slavia mehr im Spiel nach vorne, den Ton gab jedoch weiterhin St. Pölten an und kam dem Siegtreffer auch am nächsten. Mikolajova zirkelte einen Freistoß an die Stange (81.). Somit blieb es bei der Punkteteilung, die SKN-Frauen bleiben damit vor den abschließenden beiden Partien gegen AS Roma und Wolfsburg auf dem dritten Gruppenplatz.

(swi)