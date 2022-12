Beratungen der Jury im Weinstein-Prozess dauern an

Die zwölf Geschworenen beraten seit nunmehr rund 20 Stunden gemeinsam. Sie haben über sieben Anklagepunkte zu entscheiden, darunter Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe.

Auch nach fünftägigen Beratungen hat die Jury im neuerlichen Prozess wegen angeblicher sexueller Übergriffe des früheren US-Filmproduzenten Harvey Weinstein noch kein Urteil gefällt. Die zwölf Geschworenen haben seit Freitag vergangener Woche nunmehr rund 20 Stunden gemeinsam beraten, teilte das Gericht in Los Angeles am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) mit. Am Freitag sollten sie zur Urteilsfindung wieder zusammentreffen.

Die Jury muss über sieben Anklagepunkte entscheiden, darunter Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe. Es geht um Vorwürfe von vier Frauen gegen die Hollywood-Größe Weinstein, die auf die Jahre 2004 bis 2013 zurückgehen. Im Falle eines Schuldspruchs in allen Punkten droht dem 70-Jährigen eine jahrzehntelange Haftstrafe.

Es ist der zweite Strafprozess gegen Weinstein. Ein früheres Verfahren in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung endete 2020 mit einem Schuldspruch in mehreren Punkten und einer Haftstrafe von 23 Jahren. Die Jury glaubte den Zeugenaussagen mehrerer Frauen, nicht aber Weinsteins Unschuldsbeteuerungen. Damals zogen sich die Beratungen der Geschworenen über fünf Tage hin.

(APA/dpa)