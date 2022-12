„Forschung ist der Mittelpunkt unseres Handelns“

Know-how. AstraZeneca ist ein globales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das vor allem in den Bereichen Krebstherapien, Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen sowie in der Immunologie eine Vorreiterrolle einnimmt.

Die Forschung steht im Mittelpunkt, wie 179 vielversprechende Entwicklungsprojekte der Pipeline unterstreichen. Auch in Österreich ist AstraZeneca auf Wachstumskurs und investiert stark in den Standort. So ist AstraZeneca unter den Top drei der Auftraggeber:innen von klinischen Studien zu finden.

Kern der Aktivitäten

Für den Arzneimittelhersteller AstraZeneca stellt der Bereich Forschung und Entwicklung den Kern der Aktivitäten und Aufgaben dar. Immer mit dem Ziel, den Patient:innen Zugang zu innovativen Medikamenten zu sichern. Rund 5,9 Milliarden Euro hat das Unternehmen 2021 weltweit in die Erforschung und Entwicklung lebensverändernder Arzneimittel investiert – das entspricht einem Viertel des Unternehmensumsatzes.

„Bei AstraZeneca stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns und folgen der Wissenschaft, um innovative und lebensverändernde Medikamente zu entwickeln, die für Patient:innen, Gesundheitsdienstleister:innen und die Gesellschaft einen Unterschied machen“, erklärt Filippo Fontana, Country President AstraZeneca Österreich.

AstraZeneca ist ein wissenschaftlich geführtes, patientenorientiertes globales Pharmaunternehmen, das sich der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln widmet, um das Leben von Patient:innen zu verlängern und deren Lebensqualität zu verbessern. „Unser erklärtes Ziel ist es, den klinischen Fortschritt in der Behandlung von Krankheiten in Zusammenarbeit mit allen Partner:innen des Gesundheitssystems kontinuierlich zu verbessern. In unseren Therapiegebieten setzen wir dank intensiver Forschung regelmäßig medizinische Meilensteine. Wir setzen uns für die rechtzeitige Erkennung und Diagnose bei Patient:innen ein, um weit über unsere innovative Therapien hinaus in frühen Stadien bessere Behandlungsergebnisse und eine nachhaltigere höhere Lebensqualität zu erzielen“, erklärt Dr. Botond Ponner, Medical Director AstraZeneca Österreich.

Personalisierte Medizin

Rund 90 Prozent der Pipeline verfolgen einen präzisionsmedizinischen Ansatz. Ziel ist es, die medizinische Versorgung mittels präziser Wirkmechanismen auf molekulare sowie Umwelt- oder Lifestyle-Faktoren von spezifischen Patient:innen-gruppen auszurichten. So hat Präzisionsmedizin die Behandlung vieler Krebserkrankungen im vergangenen Jahrzehnt bereits maßgeblich verändert. In anderen Indikationen wie etwa im Bereich von Atemwegserkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen wurde Präzisionsmedizin noch nicht oder kaum eingesetzt. Aber auch hier forscht AstraZeneca an noch präziseren Wirkansätzen. Derzeit sind bei AstraZeneca 179 vielversprechende Entwicklungsprojekte für neue Wirkstoffe und Indikationen in der Pipeline.

Investitionen in Österreich

Dank der aussichtsreichen Pipeline ist AstraZeneca auch in Österreich auf Wachstumskurs und investiert stark in den Standort. So wurden allein im Jahr 2022 über 20 neue Positionen im Unternehmen geschaffen und besetzt. In der klinischen Forschung gehört die österreichische Niederlassung zu den führenden Unternehmen bei national durchgeführten Arzneimittelstudien. Derzeit laufen etwa 110 Studien am Forschungsstandort Österreich. AstraZeneca rangiert hierzulande unter den Top drei der Auftraggeber:innen von klinischen Studien. Über zwei Drittel dieser Studien sind der Erforschung von onkologischen Medikamenten gewidmet, das streicht auch den Stellenwert dieses Bereiches bei AstraZeneca hervor. „Von einer starken klinischen Forschung in Österreich profitieren zuallererst die heimischen Patient:innen durch einen frühen Zugang zu innovativen Therapien. Darüber hinaus profitieren aber auch wir alle, denn jeder Euro, der in klinische Forschung investiert wird, schafft fast zwei Euro an Wertschöpfung für die österreichische Wirtschaft“, so Dr. Botond Ponner. Im Wissen, dass die erfolgreiche Entwicklung von Medikamenten von starken Partner:innen abhängt, arbeitet AstraZeneca eng mit Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen und Biotech-Unternehmen zusammen. Aber auch, um den Vorteil der Digitalisierung entsprechend nutzen zu können, sucht AstraZeneca laufend nach neuen Kooperationen. So startete kürzlich eine Beobachtungsstudie der Medizinischen Universität Wien, in der dort erstmalig die völlig digitale Plattform „docdok“ des Digital-Health-Start-ups docdok.health eingesetzt wurde.

Am Puls der Zeit

„Docdok“ ist ein Beispiel einer Kooperation von vielen, die AstraZeneca eingeht, um das Leben von Patient:innen zu verbessern – weit über die Bereitstellung von Medikamenten hinaus. Die digitale Plattform „docdok“ ermöglicht es, klinische Studien einfacher und schneller durchzuführen. Patient:innen, die an einer Studie teilnehmen, können mithilfe digital maßgeschneiderter Fragebögen die für die Studie notwendigen Informationen bequem vom Handy aus an die Studienärzt:innen übermitteln. Diese wiederum haben dadurch jederzeit einen Überblick über die Studienpatient:innen und können per Klick den Fortschritt der Studie im Auge behalten. Mit den ersten Ergebnissen dieser Beobachtungsstudie für ein Covid-19-Arzneimittel wird im Sommer 2023 gerechnet. „Gerade in Zeiten der Pandemie wurde deutlich, wie wichtig rasche wissenschaftliche Erkenntnisse bei der richtigen Versorgung von Patient:innen sind. Digitale Lösungen wie jene von docdok.health können uns hier – aber auch in vielen weiteren Bereichen – helfen. Deshalb investieren wir bei AstraZeneca verstärkt in digitale Innovationen, um ergänzend zu unseren lebenswichtigen Medikamenten, das Leben von Patient:innen zu verbessern und Ärzt:innen und das Gesundheitspersonal bestmöglich zu unterstützen“, ist Filippo Fontana überzeugt.

Nachhaltigkeit & gelebte Werte

Bei AstraZeneca ist ein verantwortungsvoller Umgang mit den vorhandenen Ressourcen die Basis und die Voraussetzung für alle strategischen Entscheidungen. Nachhaltigkeit geht dabei über den reinen Umweltgedanken hinaus und stützt sich auf die drei Säulen Zugang zu Gesundheitsversorgung, Ethik und Transparenz sowie Umweltschutz. „Ambition Zero Carbon“ und die Umstellung des gesamten Fuhrparks auf elektrische Fahrzeuge (EV100) sind nur zwei Beispiele aus dem Umweltschutz.

Die Basis jeder Zusammenarbeit bilden die Unternehmenswerte von AstraZeneca: viel Raum für professionelle und persönliche Entwicklung jeder und jedes Einzelnen, Wertschätzung und Vielfalt, klare ethische Standards und höchste Transparenz, Kampagnen und Initiativen für die Gesellschaft sowie von einer Krankheit Betroffenen und nicht zuletzt globales Engagement für eine verbesserte Gesundheitsvorsorge, -aufklärung und -versorgung von Menschen in Entwicklungsländern. AstraZeneca erhielt als Anerkennung dieses Engagements im „Access-to-Medicine-Index“ 2022 eine Platzierung auf dem dritten Platz. „Diese Auszeichnung spiegelt die führende Arbeit von AstraZeneca zur Stärkung der globalen Gesundheitssysteme sowie zur Verbesserung des gerechten und erschwinglichen Zugangs von Patient:innen zu lebensverändernden Therapien sowie Behandlungen wider“, erklärt Filippo Fontana abschließend.

12/2022, AT-7862

Übersicht Forschung und Entwicklung 5,9 Mrd. Euro investiert in Forschung und Entwicklung (2021) – ein Viertel des Umsatzes.

Pipeline: 179 Wirkstoffe, Indikationen und Entwicklungsprojekte 1/3 davon betrifft neue Wirkansätze (Drug Modalities). 90 Prozent der Pipeline haben einen präzisionsmedizinischen Ansatz.