Céline Dion ist schwer krank, Wien-Konzert verschoben

Dion 2016 - in diesem Jahr starben ihr Mann und ihr Bruder an Krebs.

Die kanadische Sängerin hat schwere und anhaltende Muskelkrämpfe, kürzlich wurde das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert. Es betreffe "jeden Aspekt" ihres täglichen Lebens, sagte sie ihren Fans.

Die Sängerin Céline Dion gab bekannt, dass bei ihr eine seltene und unheilbare neurologische Erkrankung diagnostiziert wurde. Sie sagt deshalb die Konzerte ihrer „Courage World Tour" ab oder verschiebt diese. Darunter auch einen Auftritt in Wien, der für kommenden März in der Wiener Stadthalle angesetzt war. (Er soll nun im März 2024 nachgeholt werden.)

In einem sehr emotionalen, fünfminütigen Video, das am Donnerstag in den sozialen Medien gepostet wurde, sprach die 54-jährige Kanadierin zu den Fans: „Ich habe lange Zeit mit Problemen mit meiner Gesundheit zu tun, und es war wirklich schwierig für mich, mich diesen Herausforderungen zu stellen und darüber zu sprechen. Über alles, was ich durchgemacht habe."

Bei ihr sei vor kurzem das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert worden, und das betreffe "jeden Aspekt" ihres täglichen Lebens. Schwere und anhaltende Muskelkrämpfe verursachten Schwierigkeiten beim Gehen. Und erlaubten es ihr nicht, ihre Stimmbänder so zu nutzen, wie sie es gewohnt sei.

Schmerzhafte Krämpfe, durch Stimuli ausgelöst

Das Stiff-Person-Syndrom (SPS) ist eine seltene, chronische neurologische Erkrankung, die Muskelsteifheit und manchmal starke Muskelkrämpfe im Rumpf und in den Gliedmaßen verursacht. Sie beeinträchtigt die Körperhaltung, das Gleichgewicht und die Fähigkeit, bestimmte Muskeln zu verwenden. Das Syndrom hat normalerweise eine Autoimmunkomponente und kann fortschreitend und extrem schmerzhaft sein, sagen Experten.

Die Muskelkrämpfe werden von Neurologen als "stimulussensitiv" bezeichnet und können durch plötzliche Geräusche, leichte Berührungen oder sogar emotionalen Stress ausgelöst werden. Manche Patienten müssen eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl benutzen, um zu verhindern, dass sie stürzen oder sich verletzen.

Die "anhaltender Muskelkrämpfe" würden die Sängerin aktuell an Auftritten hindern, heißt es vom Veranstalter, der seinen Star mit folgenden Worten zitiert: "Ich gebe immer 100 Prozent bei meinen Shows, aber genau das ist mir zurzeit nicht möglich." Sie habe die Hoffnung, sich auf dem Weg der Besserung zu befinden.

Dion hatte erst vor sechs Jahren kurz nacheinander ihren Mann und ihren Bruder verloren, beide hatten Krebs gehabt.

