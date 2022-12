Hausbank: Werte und Zukunft

Nachhaltig. Wer auf der Suche nach einer regionalen Hausbank ist, die traditionelle Kund:innenberatung großschreibt und zugleich zeitgemäß moderne Dienste anbietet, der wird bei der Volksbank fündig.

Gerade in herausfordernden Zeiten neigen Menschen dazu, nostalgisch von der guten alten Zeit zu träumen, in der die Welt noch in Ordnung war. Die gute alte Zeit steht dabei weniger für die historische Zeit und mehr für Momente des Vertrauens.

Traditionell und modern

Wer auf der Suche nach einer ­regionalen Hausbank mit Sinn für Tradition ist, wird bei der ­Volksbank fündig. Seit ihrer Gründung vor über 170 Jahren sind die Werte Regionalität, Nachhaltigkeit und Vertrauen auf Basis des genossenschaftlichen Prinzips hausgemacht.

Gutes zu bewahren heißt dabei nicht, stehenzubleiben. Die ­Volksbank verbindet traditionelle Werte mit den Möglichkeiten und Trends der modernen Zeit. Zum Angebot von heute zählen neben der persönlichen Beratung in einer der mehr als 240 Filialen in der Region und klassischen Bankgeschäften am Schalter auch Videoberatungen und modernes hausbanking online.

Die regionale Verankerung des Volksbanken-Verbundes ist übrigens auch ein wesentlicher Bestandteil seiner nachhaltigen Geschäftsstrategie. Neun Institute bilden gemeinsam den Volksbanken-Verbund – acht regionale Volksbanken sowie die Österreichische Ärzte- und ­Apothekerbank. Der Volksbanken-Verbund ist dezentral organisiert, um einerseits die Nähe zu den Kund:innen leben zu können. Andererseits sind alle Banken fest miteinander verbunden, um als stabile Partner agieren zu können.

Dasselbe partnerschaftliche Denken wie bei den Kund:­innen gilt auch bei den Produktpartnern der ­Volksbank, etwa Union Investment, ERGO und TeamBank. Durch die Auswahl professioneller Partnerfirmen stellen die Volksbanken ein optimales Produktangebot sicher. Als rein österreichische Bank ist die Volksbank jedenfalls ein zuverlässiger Partner der regionalen Wirtschaft und vertrauensvoller Ansprechpartner sowohl für Privat- als auch für Geschäftskund:innen.

Eine Frage des Vertrauens

„Erfolg fängt man, wo man vertraut“ und, 2023 neu, „Hinter jedem Erfolg steckt mehr, als man denkt“, lauten die Werbebotschaften der ­Volksbanken. Gewürdigt werden Anstrengungen und Leistungen, die Erfolge ermöglichen, sowie Selbstvertrauen und Vertrauen in den Partner als maßgebliche Bausteine auf einem Weg, der am besten im Team aus Kund:innen, Volksbanken und Produktpartnern beschritten wird.

Im Zitat „Unser Erfolg ist in erster Linie der Erfolg unserer Kundinnen und Kunden, die ihr Vertrauen in einen regionalen Partner setzen und in den Volksbanken vor Ort ihre Hausbank gefunden haben.“ Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG, Sprecher des Volksbanken-Verbundes

Der Volksbanken-Verbund Zum Volksbanken-Verbund gehören neun Institute (acht regionale Volksbanken und die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank). Zentralorganisation ist die VOLKSBANK WIEN AG. Bilanzsumme: 31,5 Mrd. Euro

Eigenkapital: 2,4 Mrd. Euro

Kernkapitalquote: 15,5 %

Ratings: Volksbanken-Verbund: Fitch Rating: BBB+ (07/2022). Rating VOLKSBANK WIEN AG: Moody´s Rating: Baa1, Sustainalytics ESG Risk Rating Score: 17,4 (Kategorie Low ESG Risk)

Mitarbeiter: 3062 (Vollzeitäquivalente)

Kunden: 1 Mio. in ganz Österreich (Stand 30. 06. 2022)