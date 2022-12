Mehr Engagement der Frauen beim Themenfeld Nachhaltigkeit

Studie. Das Interesse von Unternehmerinnen an Nachhaltigkeit, Sozialem und Regionalität ist größer als jenes der Unternehmer. Bei der Unterstützung nachhaltiger Projekte ist der Volksbanken-Verbund für Frauen wie Männer gleichermaßen aktiv.

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns alle angeht. Die Unternehmer:innenstudie 2022 des ­Volksbanken-Verbundes ergab ­allerdings, dass Frauen sich für das Thema stärker engagieren als Männer. Unternehmerinnen legen mehr Wert auf Nachhaltigkeit, Soziales und Regionalität.

Geschlechtsspezifisch

So gaben in der österreichweit im Zeitraum Mai/Juni 2022 gemeinsam mit dem Meinungsforschungs­institut Gallup durchgeführten Studie 51 Prozent der Unternehmerinnen – im Vergleich zu 41 Prozent der Männer – an, dass das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig sei. Noch größer ist der Abstand bei der Frage der Regionalität, die von 65 Prozent der weiblichen und nur 54 Prozent der männlichen Selbstständigen als sehr wichtig erachtet wird. Klimaschutz ist für 47 Prozent der Frauen und 39 Prozent der Männer sehr wichtig. Zudem existieren derzeit in 63 Prozent der befragten Unternehmen mit Eigentümerinnen Projekte im Bereich der sozialen Verantwortung. Bei Betrieben mit Eigentümern ist dies zu 56 Prozent der Fall.

Monika Tögel, Nachhaltigkeitsverantwortliche, VOLKSBANK WIEN AG. (c) Robert Polster

Im Zitat „Nachhaltiges, ­soziales und ­regionales ­Wirtschaften ist ­Gebot der Stunde – für alle Menschen. ­Derzeit sind Frauen in ­diesem Bereich ­allerdings deutlich ­engagierter. Die Volksbanken sind gern Partner, um bei der Realisierung von nachhaltigen ­Vorhaben zu unterstützen.“ Monika Tögel

Projekthilfe

Ganz unabhängig vom Geschlecht bietet der Volksbanken-Verbund Unterstützung bei der Realisierung nachhaltiger Vorhaben. Dabei greift die Volksbank auf einen über 170-jährigen Erfahrungsschatz im Bereich des genossenschaftlichen und nachhaltigen Wirtschaftens zurück. Laufend analysiert die regionale Hausbank Trends und evaluiert diese.

Mittlerweile haben die ­Volksbanken unzählige Unternehmerinnen und Unternehmer bei ihren Projekten unterstützt. Nachzulesen sind einige davon im Nachhaltigkeits-Guide für KMU und Genossenschaften, den der Volksbanken-­Verbund gemeinsam mit dem ­Österreichischen ­Genossenschaftsverband (ÖGV) in der 2. Auflage herausgegeben hat. Dort finden sich auch zahlreiche Tipps, Kontakt-­Adressen und Weblinks. Beispielsweise wird erklärt, wie Energiegenossenschaften funktionieren und wer bei der Gründung hilft, wie Banken das Klima- und Energierisiko ihrer Kundinnen und Kunden beurteilen und warum diese Faktoren künftig bei der Kreditvergabe eine wichtigere Rolle spielen werden. Individuelle Fragen beantworten die Volksbanken aber auch ­gern ­persönlich.