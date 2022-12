Wo der Sliwowitz am wärmsten brennt

Jede Zwetschke kommt in den Kessel. Der Rakija wird in Serbien oft unter der Hand weiterverkauft.

Alljährlich im Herbst frönen die Serben ihrem hochprozentigen Lieblingsvolkssport – dem Rakija-Brennen.

Zufrieden grunzen die bereits gefütterten Schweine in ihrem Koben. Hell scheint die Morgensonne über die Auen und baufälligen oder eingefallenen Dächer des ostbosnischen Bergdorfs Vrgundinac. „Ihr kommt genau rechtzeitig. Ich brenne gleich einen neuen Kessel“, begrüßt der 80-jährige Stanimir Mitic seine Besucher in dem von 700 auf 70 Seelen geschrumpften Weiler unweit der Kleinstadt Bela Palanka.

„Unsere Zwetschken haben am meisten Sonne“, erklärt der frühere Schlosser den weltweit einzigartigen Ruf von serbischem „Sljivovica“, dem in deutschsprachigen Breiten als Sliwowitz bekannten Zwetschkenbrand. Zwei Tonnen Zwetschken werde er in diesem Jahr zu rund 200 Litern des aromatischen Gaumenschmeichlers destillieren: „Ich hasse die Zwetschkenernte. Aber ich liebe das Rakija-Brennen.“