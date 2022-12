Flucht, Hölle und der Glauben ans Geld

Drucken

Hauptbild • 80 Prozent der Nordkoreaner, die in den Süden geflüchtet sind, konvertieren zum Christentum. Die Kirche gibt Geld und bietet Chancen, der südkoreanische Staat nicht. • REUTERS

Wer aus Nordkorea nach Südkorea flieht, tritt in der neuen Heimat oft ins Christentum ein. Der Grund hierfür ist längst nicht immer ein Glaube an den christlichen Gott, sondern oft pure Geldnot.

Als Yeonhee ihre ersten Male in einer Kirche verbrachte, war sie schockiert, aus was für einer Hölle sie gekommen war: „Der Pastor sagte, Nordkorea ist das Werk des Teufels. Wer sich dort wohlfühlt, ist böse.“ Deshalb müsse man viel für Nordkorea beten, damit es endlich Frieden gebe und dieses Regime sein Ende finde.“ Yeonhee hätte das persönlich nehmen können, schließlich ist Nordkorea ihre Heimat. Und natürlich war sie dort unzufrieden. Sonst wäre sie heute nicht hier.

Die heute 32-Jährige kam vor zwölf Jahren ins liberale Südkorea, um einen Weg aus der Armut zu finden. Ihre Mutter verkaufte illegal gefangene Tiere, damit die Familie über die Runden kommen konnte. Zu essen gab es daheim genug, aber an Strom hat es oft gemangelt. Yeonhees Fluchtroute führte zunächst über Nordkoreas Nordgrenze ins befreundete Nachbarland China, von wo aus sie mehr als ein Jahr später nach Südkorea reisen konnte. Doch obwohl sie in Südkorea dann endlich wieder ihre Muttersprache hörte, fühlte sich Yeonhee genauso fremd wie zuvor in China.