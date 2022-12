Höhere Steuern: Das Aspirin der österreichischen Finanzpolitik

Statt die Einführung neuer Steuern zu fordern, könnte die Regierung einfach damit aufhören, das ganze Land mit nicht vorhandenem Geld zuzuschütten.

Hin und wieder ist die Sache erfreulich einfach. Wann immer hierzulande ein größeres Problem auftaucht, haben Politiker die richtige Lösung parat: Es braucht höhere Staatsausgaben und in weiterer Folge auch höhere Steuern. Das ist so etwas wie das Aspirin der österreichischen Finanzpolitik. Stets griffbereit und universell einsetzbar. Zumal der Staat viel Leid zu lindern und eine nicht enden wollende Flut an Problemen zu lösen hat, weshalb es am nötigen Geld fehlt. Ganz besonders jetzt. Auch wenn wir heuer das erste lockdownfreie Jahr seit Ausbruch der Pandemie feiern, kommt die Politik nicht zur Ruhe. Wurden in der Pandemie Milliarden verteilt, um das Land für das Runterfahren der Wirtschaft zu entschädigen, werden jetzt Milliarden unter das Volk gebracht, um die Menschen vor steigenden Preisen zu schützen.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Das muss alles finanziert werden. Weshalb Gesundheitsminister Johannes Rauch vergangenen Sonntag in der ORF-Diskussionsreihe „Im Zentrum“ meinte: „Man wird über Erbschafts- und Vermögensteuern reden müssen, weil sich das gar nicht mehr anders ausgeht.“ Das ist schon deshalb bemerkenswert, weil der Staat heuer einen Einnahmenrekord feiern wird. Erstmals in der Geschichte wird der Finanzminister mehr als 100 Milliarden Euro an Steuern kassieren. Aber Johannes Rauch hat schon recht: Auch diese Rekordeinnahmen werden nicht reichen. Allerdings nicht, weil es keine Erbschafts- und Vermögensteuer gibt. Sondern weil die Regierung das Geld der Steuerzahler mit allen vorhandenen Mitteln unter die Leute bringt und dabei so tut, als stünde die Zukunft ganzer Generationen auf dem Spiel. Dabei geht es nur um das politische Hier und Jetzt, um den schnellen Trost für die aufgebrachten Wähler. Weshalb Österreich im Vorjahr die dritthöchsten Staatsausgaben in ganz Europa hatte, geschlagen nur noch von Frankreich und Griechenland.