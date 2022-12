Wie man am besten Bitcoin verschenkt

Wer Bitcoin bekommen soll, braucht auch eine digitale Geldbörse (Wallet). Diese gibt es als App, Papier oder Stick – mit allen Vor- und Nachteilen.

Dass sich Golddukaten als Geschenk so hoher Beliebtheit erfreuen, hat seinen Grund: Sie glänzen, man kann sie in einer wunderschönen Schatulle überreichen, und schon gehören sie den Empfängern, die sich in der Folge selbst darum kümmern müssen.

Bitcoin glänzt nicht, es lässt sich auch nicht überreichen, handelt es sich schließlich um Daten auf der Blockchain. Was man aber überreichen kann, sind die Schlüssel (Private Keys), mit denen man über die Bitcoin an einer bestimmten Adresse verfügen kann.