Wenn es kalt wird im Zimmer

Es ausreichend warm in der Wohnung zu haben, war für die Menschen lange Zeit ein fast unlösbares Problem. Über ineffiziente Kamine und rußige Kohle.

Du fragst mich, lieber Leser: Welche Wärme soll man denn im Wohnzimmer haben? Und ich antworte dir: 12 bis 15 Grad, ausnahmsweise auch 16 Grad, ist die beste; was aber über 16 Grad ist, gereicht zum Nachtheile deiner Gesundheit.“ Der Mann, der das vor rund 130 Jahren niederschrieb, hieß Sebastian Kneipp und war Pfarrer. Sein Erweckungserlebnis war weniger ein theologisches als vielmehr ein Bad in der winterkalten Donau, mit dem er angeblich seine Tuberkulose heilte. Seine Lehre von der heilenden Kraft des Wassers und der Abhärtung des Körpers findet noch heute Anhänger.

Schwerpunkt: Sehnsucht nach Wärme. Wärme ist mehr als nur Temperatur – ein vorweihnachtlicher Blick auf ein Phänomen zwischen sozialem Zusammenhalt, explodierenden Energiepreisen und dem Wunsch nach Geborgenheit im Advent.

In seiner Abhandlung „So sollt ihr leben“ geht es auch um die Zimmertemperatur: „Die Wohn- und Arbeitszimmer müssen im Winter natürlich geheizt werden, aber gar oft wird hierin das rechte Maß nicht eingehalten. Wenn die Heizung in den Wohn- und Arbeitszimmern zu stark ist, so verweichlicht sie die menschliche Natur.“