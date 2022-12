Skirennen, Krönung, Volksgarten

Im kommenden Jahr erwartet uns eine ganze Reihe interessanter historischer Marksteine.

Am 2. Februar 1893, vor 130 Jahren also, taten sich zwanzig Burschen, fünf Mädchen und sieben kleine Buben zusammen, um ihr Können auf Skiern zu erproben. Sie ahnten natürlich nicht, dass ihr Wettkampf auf der 600 Meter langen Wasserleitungswiese in Mürzzuschlag der denkwürdige erste alpine Skiwettlauf Mitteleuropas wurde.

Dies ist einer der geschichtlichen Marksteine, die der soeben erschienene Kalender „Österreichische Geschichte“ festhält. Zum Beispiel den 120. Geburtstag Matthias Sindelars oder den 220. „Geburtstag“ Salzburgs als Besitztum des Habsburger-Reichs. 200 Jahre alt ist der Volksgarten – als erster öffentlicher Park Wiens, der bis dahin nur dem kaiserlichen Hof vorbehalten war.