Ärztekammer kritisiert Stadt Wien scharf

Patienten aus den Bundesländern abzuweisen käme einer Kapitulation gleich.

Wien. „Die Anordnung des Wiener Gesundheitsverbunds, Patienten aus den Bundesländern abzuweisen, ist eine Kapitulation der Stadt vor dem aktuellen Personalmangel in Wiens Spitälern“, sagt Stefan Ferenci, Obmann der Kurie der angestellten Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien.

„Dass das rote Wien in einer Gesundheitskrise auf Entsolidarisierung setzt, ist eine Enttäuschung. Es kann nicht sein, dass Patienten die Leidtragenden des Versagens der Wiener Gesundheitspolitik sind und Finanzstreitigkeiten der Länder auf dem Rücken von Patienten und Ärzten ausgetragen werden.“

Anstatt Leistungen einzuschränken, solle die Stadt Initiativen setzen, um das Personal zu halten bzw. zurückzuholen. Es sei an der Zeit, dass Stadtrat Peter Hacker (SPÖ, Anm.) „endlich seine Schmutzkübelkampagne gegen die Wiener Ärztekammer beendet, sein Versagen eingesteht und mit uns an Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung arbeitet“.

Aufnahme nur im Notfall

Hintergrund der Attacke gegen die Stadtregierung ist, dass die Wiener Spitäler angewiesen wurden, Patienten ohne Hauptwohnsitz in Wien nur dann zu behandeln, wenn es sich um einen Notfall handelt oder wenn für die Behandlung die hoch spezialisierte Infrastruktur der Wiener Spitäler notwendig ist. „Die Presse“ berichtete am Freitag. Hintergrund dieser Entscheidung sind zunehmende Engpässe in den Krankenhäusern. (kb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2022)