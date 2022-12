Chanukka und Weihnachten

Schauspielerin Tania Golden singt bei „Swingin' Chanukka“ – und erklärt, wie sie dieses jüdische Fest mit dem christlichen Pendant kombiniert.

In die dunkle Jahreszeit, in der – nicht nur – Christen Weihnachten feiern, fällt auch das jüdische Fest Chanukka. Acht Tage dauert es, heuer just bis zum 25. Dezember: Da wird die letzte Kerze am achtarmigen Leuchter angezündet.

Schon am 11. Dezember lädt Roman Grinberg mit seinem Jazzorchester KlezMetropol ins Wiener Metropol zum „Swingin' Chanukka“. Stargäste sind Shlomit Butbul und Tania Golden, die etwa ein Lied von den Barry Sisters, dem jüdischen Pendant zu den Andrew Sisters, singen wird.